Un operativo antidrogas llevado a cabo en la ciudad de Venado Tuerto permitió desarticular un presunto punto de venta de estupefacientes. La investigación, liderada por el fiscal Iván Raposo, culminó con la detención de cuatro personas acusadas de integrar una organización dedicada al microtráfico.

El procedimiento se realizó en la jornada del martes en una vivienda ubicada sobre calle Presidente Perón al 1200, donde efectivos policiales secuestraron 29,1 gramos de cocaína fraccionada, 13 teléfonos celulares, una balanza digital con restos de estupefaciente, recortes utilizados para el embalaje y $420.000 en efectivo. Además, se encontraron platos con vestigios de cocaína, lo que refuerza la hipótesis de la comercialización.

El fiscal Iván Raposo llevó adelante la investigación.

Los detenidos

Como resultado de la pesquisa, la Justicia ordenó la detención de cuatro personas por su presunta participación conjunta en el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, según la calificación legal provisoria. Los arrestados son:

Jonatan Ezequiel B. , de 37 años, domiciliado en calle Salvadores.

Ayrton Joel T. , de 30 años, con domicilio en Pavón.

Hebe Sofía E. , de 37 años, quien residía en el lugar allanado.

Stefania Loreley T., de 37 años, domiciliada en Pavón.

Todos los implicados fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Acusación y serán indagados en las próximas horas.

Sospechas de una red de venta

Los elementos incautados y las circunstancias del operativo permitirían inferir que el inmueble funcionaba como punto de venta de estupefacientes. La presencia de teléfonos celulares, herramientas de fraccionamiento y una importante suma de dinero fortalecen esta línea investigativa.

No se descarta que existan más implicados, y las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer el alcance total de la presunta red.