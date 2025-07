Desde cruces al aire hasta llamativas estrategias, el ida y vuelta entre Luck Ra y Soledad Pastorutti en La Voz Argentina (Telefe) sigue sumando capítulos. En este panorama, los jurados del certamen volvieron a protagonizar una nueva batalla al disputarse un participante oriundo de Córdoba que sorprendió con su talento.

Todo comenzó cuando Ezequiel Montagnino ingresó al estudio e interpretó “Soy cordobés”, de Rodrigo Bueno. Al cabo de unos segundos, tanto Soledad como Luck Ra presionaron el botón para girar sus sillas y mostrar su interés por el competidor. Sin embargo, en un astuto movimiento, la tricampeona del certamen imaginó que el joven coach también iba a darse vuelta, por esa razón lo bloqueó instantáneamente. Al darse cuenta de la jugada, el intérprete de “Hola perdida” miró con furia a su compañera, dejando ver su decepción por quedar fuera de la disputa.

Una vez que el joven terminó su presentación, Luck Ra se levantó de su silla y se apresuró a felicitarlo: “Nunca tuve tanta bronca en mi vida. Lo feliz que me ponen escuchar algo así y lo enojado que estoy. Estoy feliz y enojado. Estado civil: ‘enojado’”, señaló, enfatizando su malestar.

“Esto es jugar bien, esto es ser la campeona de La Voz”, dijo Lali, resaltando la jugada de Soledad. Fue entonces cuando el participante confesó su temor: “Mi miedo era que bloqueen a Luck Ra y que no se dé vuelta ninguno. Gracias Sole, pero ahora me voy a quedar con las ganas de compartir equipo con Luck Ra”. Al escuchar estas últimas palabras, Soledad no pudo ocultar su sorpresa. “Mira que Sole apreta el botón de deselegir”, afirmó Lali en tono irónico.

A partir de entonces comenzó el diálogo entre la de Arequito y el competidor. En ese ida y vuelta, Soledad recordó la última vez que se encontró en una situación similar en el programa con un participante que tenía el mismo nombre y lugar de origen: “Un Ezequiel de Córdoba, hace unos años, vino a cantar cuarteto y me cortó el rostro muy mal, se fue al grupo de Ricardo Montaner, no sé si se acuerdan ustedes. Llegó a la final además. Te voy a decir una cosa, quién bloqueó primero”.

Ante la reacción del resto del jurado, Pastorutti procedió a explicar el inicio de su batalla con Luck Ra: “Hace poco tiempo vino un muchacho de mi provincia a cantar folklore, lo hizo muy bien, cuando yo me di vuelta me pasó eso. ¿Ves? No me hubiese dado vuelta si yo no hubiese confiado y no hubiese creído. Quiero un equipo potente, lindo, que tenga de todo. Cuarteto también. La gente cree que tiene que cantar pop con Miranda!, cuarteto con Luck Ra, pop con Lali y folklore conmigo. ¿Cuántos géneros musicales hay? Y la Voz Argentina puede cantar lo que quiera y tenga ganas, donde te sientas cómodo vas a estar. Y en mi equipo te voy a dar la bienvenida. No te puedo decir gracias por elegirme porque no te quedó otra opción, pero cómo es la vida".

En ese momento, Ezequiel compartió su intuición, comentó que había imaginado una situación similar y mostró su fanatismo por Soledad: “Yo presentí que lo iban a bloquear a Luck Ra. Sole, cuando yo era niño, habían caratulas del colegio con tu cara, y quería comprar y le decía a mi mamá “Quiero eso”. Y me decía “Pero cómo vas a llevar una carátula de la Sole”, y me quedé con las ganas, mirá las vueltas de la vida que hoy estoy en tu equipo".

Mientras el joven abrazaba a la cantante, Luck Ra pidió la palabra para destacar al participante, más allá de no poder contar con su talento en su equipo: “Por más que ya no tenga opciones, también quería felicitarte por traer este sonido acá, la verdad que me alegraste la noche y estás bien cuidado por la tricampeona”, elogió el cordobés, y se despidió con una advertencia: “Yo te lo voy a robar”.