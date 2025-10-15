Un día escolar que prometía ser una jornada de aprendizaje se transformó en una escena de emergencia y preocupación en el barrio porteño de Palermo.

Cinco estudiantes de distintas edades sufrieron quemaduras tras una explosión inesperada durante un experimento de química que involucraba alcohol etílico.

El incidente tuvo lugar en el prestigioso Colegio Guadalupe, ubicado en la calle Paraguay 3925.

Según informaron fuentes policiales, la explosión generó un momento de pánico entre los alumnos y docentes presentes.

El personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) acudió rápidamente al lugar, desplegando un operativo para asistir a los heridos y evaluar la situación de otros posibles afectados.

Los cinco menores de edad con quemaduras de consideración fueron trasladados de urgencia al Hospital Gutiérrez, especializado en atención pediátrica.

Entre ellos, un adolescente de 16 años presentaba lesiones preocupantes en el rostro y el pecho. Otros dos estudiantes, de 13 y 14 años, también sufrieron heridas de similar gravedad, lo que encendió las alarmas sobre el tipo de quemaduras y su posible alcance.

La comunidad educativa del Colegio Guadalupe se encuentra en shock, mientras se investigan las causas exactas que llevaron a que un experimento de rutina terminara en este accidente.