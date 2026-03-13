Un joven emprendedor que se dedica a la venta de teléfonos celulares fue víctima de un violento asalto mientras intentaba concretar la entrega de un iPhone en la vía pública. El episodio terminó de la peor manera: los delincuentes le robaron el dispositivo y además le dispararon, dejándolo herido en una pierna.

La víctima fue identificada como Gabi García, que también trabaja como profesor y complementa sus ingresos con la comercialización de equipos a través de redes sociales. Según contó en un video que difundió en sus propias cuentas, todo comenzó cuando fue contactado por un supuesto comprador interesado en adquirir el teléfono.

Lo que parecía ser una operación habitual terminó siendo una emboscada. De acuerdo con su relato, el encuentro había sido pactado para entregar el celular, pero los agresores aprovecharon la situación para engañarlo y atacarlo en plena calle.

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En la grabación que se conoció del hecho se ve cómo uno de los hombres revisa el iPhone durante algunos minutos, hasta que aparece un segundo sospechoso que saca un arma. En ese instante, el joven intenta escapar en su motocicleta, pero recibe un disparo en una de sus piernas.

A pesar de la herida, Gabi logró alejarse varias cuadras mientras pedía auxilio a los gritos y solicitaba a los vecinos que llamaran a la Policía. Minutos después fue asistido y trasladado para recibir atención médica, mientras la secuencia del asalto quedó registrada y podría ser clave para avanzar en la investigación.