Un fuerte episodio de alerta habría vivido una familia de zona norte de la ciudad de Salta, luego de que un viaje solicitado por Uber llegara con un conductor distinto al informado en la aplicación y con un acompañante a bordo. La situación quedó registrada en un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Según relató la madre de la adolescente para quien había pedido el traslado, al salir a verificar el vehículo notó que el chofer no coincidía con la foto ni con el nombre asignado por la plataforma. Además, la camioneta ya venía ocupado por dos hombres (el conductor y un copiloto), lo que encendió las alarmas de inmediato.

La mujer, que se encontraba grabando desde la puerta de su casa, les exigió a los ocupantes cancelar el viaje debido a la irregularidad del servicio. Sin embargo, según su testimonio, los hombres se negaron y permanecieron algunos segundos frente al domicilio, lo que incrementó la tensión.

El video que se viralizó enciende la polémica sobre si verdaderamente era el uber y estaba con un acompañante, por razones desconocidas o se trataba de un trasfondo mucho más grave.

En el video se escucha a la madre insistir en que no permitirá que su hija suba al vehículo mientras los ocupantes intentan justificar la presencia del acompañante. Finalmente, tras un breve intercambio verbal y al verse registrados en cámara, los sujetos abandonaron la zona a alta velocidad.

El hecho se suma a otros casos de viajes irregulares denunciados en distintas ciudades del país, donde usuarios advierten inconsistencias entre los datos ofrecidos por las aplicaciones y las personas que llegan a buscar a los pasajeros. La aplicación piden que se comuniquen con el soporte del mismo y denuncien estas situaciones.

Hasta el momento, no trascendió si la familia realizó una denuncia formal. Desde distintos organismos de seguridad recomiendan siempre verificar que el conductor, el modelo del vehículo y la patente coincidan exactamente con la información provista en la app antes de abordar cualquier transporte por plataforma, para evitar situaciones no esperadas.