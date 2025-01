En medio del escándalo judicial que enfrenta Mauro Icardi y tras confirmar su reconciliación con L-Gante, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores con un nuevo proyecto. Sin embargo, lejos de recibir elogios, ella y su pareja quedaron envueltos en una polémica cuando el cantante se mostró manejando sin cinturón de seguridad y con el celular en la mano en su camioneta. El video, compartido por la empresaria en sus historias de Instagram, rápidamente desató críticas en redes sociales, donde muchos usuarios cuestionaron la irresponsabilidad del músico al volante.

Todo comenzó cuando Wanda publicó un adelanto de la canción que estaban preparando juntos y les generaba un gran entusiasmo. En la grabación se los veía dentro del vehículo de L-Gante, disfrutando de la música mientras circulaban por la vía pública. “Dale, Maxi el Brother, sacalo”, escribió la mediática en referencia al tema que sonaba, mientras en la pantalla del auto se leía el título “Elián - Wanda”, confirmando la colaboración que llevaron a cabo ambos. Pero lo que debía ser un anuncio musical terminó generando indignación en redes, donde sus fanáticos no tardaron en reaccionar ante la actitud del artista delante del volante.

“Son tan impunes”; “Después chocan a un inocente por no prestar atención a la calle”; “¿No se dan cuenta que está mal?”; “Son demasiado irresponsables”; “Las autoridades deberían tomar en cuenta todo esto que sube” y “Terrible la irresponsabilidad de ambos” fueron algunos de los comentarios más repetidos. Mientras algunos intentaron minimizar la situación asegurando que solo estaban circulando por un barrio y no en una ruta a alta velocidad, lo cierto es que hincapié en que se trataba de un comportamiento riesgoso que no debería realizar debido a que va en contra de las leyes de tránsito.

A pesar de la repercusión, ni Wanda ni L-Gante hicieron declaraciones al respecto. En cambio, minutos más tarde, el referente de cumbia 420 lanzó oficialmente su nueva canción, “Otra poesía”. Este tema que, según sus seguidores, contaría la historia de amor entre él y la mediática mientras ella todavía estaba en pareja con Icardi, logró captar la atención del público que sigue el triángulo amoroso desde sus inicios y, ahora, la batalla legal entre la presentadora y el delantero del Galatasaray por el divorcio y la tenencia de sus dos hijas en común.

L-Gante llevó a Wanda Nara a una chatarrería de La Matanza: "¿Cómo que bajamos acá? Gordi, ¿es joda?". https://t.co/4Ms379QcVt pic.twitter.com/9vq0BM1DBD — MDZ Online (@mdzol) January 27, 2025

El estreno no pasó desapercibido en TikTok, donde Nara subió un video junto al artista, en el que se los ve cantando la letra de la canción entre miradas cómplices, caricias y besos. En pocas horas, el clip acumuló 5.7 millones de visualizaciones, convirtiéndose en tendencia entre sus seguidores. En ese marco, los comentarios en la red social china reflejaron el entusiasmo de los fans por la relación entre la empresaria y el cantante.

“Club Atlético Wanda Nara”, “Wanda es feliz, Argentina está feliz, es la Susana Giménez de nuestra época”, “Él está enamoradísimo mal” y “Con razón Wanda dejó a Icardi. Este pibe la enamoró” fueron algunas de las frases que más interacciones destacaron en la plataforma luego de un par de horas.

Así, mientras la polémica por su actitud al volante sigue creciendo, la empresaria y el cantante avanzan con su nueva faceta musical juntos, generando un fenómeno en redes que no deja de dar qué hablar. Si bien las polémicas judiciales y sentimentales tienen un gran papel en sus vidas, lo cierto es que no dudan en dejarlo en un segundo plano para darle rienda a su amor. Lejos de las críticas, ambos dejaron en claro la fortaleza de su relación y cómo los ayuda a afrontar los momentos más difíciles de sus vidas.