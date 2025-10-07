Video
"Qué bol#da que soy": Momi Giardina se enteró en vivo que dejó el auto encendido durante el fin de semana
La artista se enteró por un video que su auto estaba en marcha desde hace varios días y descolocó a sus compañeros.
Momi Giardina vivió un insólito momento en pleno vivo de Nadie Dice Nada (Luzu TV) y descolocó a sus compañeros.
El lunes 6 de octubre, la artista contó a modo de anécdota que su auto estuvo en marcha durante varios días sin que ella se diera cuenta y pasó al aire un audio de la encargada de su edificio notificándole la situación: "Momi, ¿cómo estás? Escuchame una cosa. Desde ayer a la noche tenés el auto prendido y vino la policía. Dice que se está por apagar. Te aviso para que sepas. No sé si tenés la llave adentro".
"Todavía no sé dónde está. Esto fue el viernes a la tarde, me colgué mal. Lo juro porque me caiga acá muerta", respondió relajada la famosa.
Puede interesarte
A su vez, Momi compartió su respuesta a la encargada: "Ay, Vero. No puedo ser tan pelotuda. No, no... Qué boluda que soy".
"Yo se lo reenvié a Sebas y él se ocupó. No le doy valor a las cosas materiales. Yo no lo apago cuando lo cierro... O sea, es un botón. Te podés olvidar", se justificó la panelista.
Pese a que hasta ese momento todo era risas, de un momento a otro cambió todo cuando llegó a la producción de Luzu TV un video del auto de Momi aún en marcha.
Puede interesarte
"Acaba de llegar un video del auto de Momi y sigue en marcha... ¡es ahora!", le comunicó Nico Occhiato. "No es verdad. ¡Pero Sebas, bolu...!", reaccionó preocupada Momi Giardina mientras le enviaba un mensaje a su pareja. "¿Cómo va a estar el auto encendido ahora? Además después esto me traer problemas, mi mamá se preocupa...", concluyó.