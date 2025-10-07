Momi Giardina vivió un insólito momento en pleno vivo de Nadie Dice Nada (Luzu TV) y descolocó a sus compañeros.

El lunes 6 de octubre, la artista contó a modo de anécdota que su auto estuvo en marcha durante varios días sin que ella se diera cuenta y pasó al aire un audio de la encargada de su edificio notificándole la situación: "Momi, ¿cómo estás? Escuchame una cosa. Desde ayer a la noche tenés el auto prendido y vino la policía. Dice que se está por apagar. Te aviso para que sepas. No sé si tenés la llave adentro".

"Todavía no sé dónde está. Esto fue el viernes a la tarde, me colgué mal. Lo juro porque me caiga acá muerta", respondió relajada la famosa.

A su vez, Momi compartió su respuesta a la encargada: "Ay, Vero. No puedo ser tan pelotuda. No, no... Qué boluda que soy".

MOMI SE OLVIDÓ EL AUTO ENCENDIDO pic.twitter.com/rG3prwNqk3 — NADIE DICE NADA (@nadiedicenada_) October 6, 2025

"Yo se lo reenvié a Sebas y él se ocupó. No le doy valor a las cosas materiales. Yo no lo apago cuando lo cierro... O sea, es un botón. Te podés olvidar", se justificó la panelista.

Pese a que hasta ese momento todo era risas, de un momento a otro cambió todo cuando llegó a la producción de Luzu TV un video del auto de Momi aún en marcha.

"Acaba de llegar un video del auto de Momi y sigue en marcha... ¡es ahora!", le comunicó Nico Occhiato. "No es verdad. ¡Pero Sebas, bolu...!", reaccionó preocupada Momi Giardina mientras le enviaba un mensaje a su pareja. "¿Cómo va a estar el auto encendido ahora? Además después esto me traer problemas, mi mamá se preocupa...", concluyó.