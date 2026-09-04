Mía Daiana Torres encaró en vivo al jurado de Popstars (Telefe) después de conocer su eliminación y pedirles explicaciones sobre los motivos de la decisión. El episodio se produjo durante el programa del jueves, en el marco de los talleres intensivos que redujeron el número de participantes de 60 a 30, en una jornada que combinó festejos, lágrimas y reclamos de varias concursantes que quedaron afuera.

La consigna del día consistió en dividir a las 60 aspirantes en tríos, a los que se les asignó un tema musical para preparar junto a una coreografía en apenas una hora. Cada grupo se presentó frente a Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García, encargados de definir quiénes avanzaban de ronda y quiénes debían abandonar el certamen.

El primer trío en conocer su resultado fue el de Carla Clavijo, María Milena Sánchez Lettieri y Sofía Hernández, que había interpretado “La Original”, de Emilia Mernes. Nicki Nicole les comunicó que las tres continuaban en competencia, algo que festejaron con euforia, ya que aseguraron sentirse con pocas expectativas de seguir en el programa. La cantante también confirmó la continuidad de los tríos integrados por Julieta Martin, Maribel Rodríguez y Sofía Arroyo, y por Avril Allegre, Frida Fernández Martínez y Dolores Rentería.

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Luego fue el turno de Charlie García, quien anunció que Lourdes Pereyra y Melina González avanzaban de ronda, mientras que Agustina Fernández quedaba eliminada del mismo grupo. En la presentación de “Dancing Queen”, de ABBA, el jurado definió que solo Gala “Kpuccina” Vartolo continuaba en carrera, mientras que Karina Salas y Florencia Ronconi quedaban afuera. Ronconi, en particular, se retiró del estudio visiblemente enojada por la decisión.

El clima cambió cuando Ángela Torres comunicó, con alegría y algo de suspenso, que los tres tríos a su cargo continuaban en su totalidad: los integrados por María Adolfina Pérez, Tamara Gutiérrez Rosales y Lourdes Melaragno; por Mía Piñeiro, Kala Bidner y Juana Aquilano Aberastury; y por Renata Ayerbe, Florencia Riande y Juana Distefano. Ninguna de esas nueve participantes quedó eliminada, en una de las escenas de mayor euforia colectiva de la noche.

Una participante quedó fuera del taller intensivo y pidió explicaciones al jurado sobre el porqué de la decisión.#PopStars#GranHermano pic.twitter.com/B5bXTpCo1w — gotii cm (@gotii_cm) September 4, 2026

El cierre del programa quedó marcado por la definición de los dos últimos tríos, integrados por Noelia Sánchez, Gianella Zárate y Oriana Ledesma, y por Florencia Gutiérrez, Clara Marain y Mía Daiana Torres. Nicki Nicole comunicó que continuaban Noelia, Oriana, Florencia y Clara, mientras que Gianella y Mía quedaban eliminadas.

Fue en ese momento cuando se produjo el episodio que marcó la diferencia respecto de instancias anteriores del ciclo. “Mia, no continuás en Popstars. Te queríamos agradecer por absolutamente todo”, dio la mala noticia Nicki Nicole. “Flor sigue, Mia no. Es muy difícil decir estas cosas”, aclaró, momento en el que Nico Vázquez se acercó para abrazar a la joven. Sin embargo, la participante decidió dirigirse de manera directa al jurado para pedir explicaciones sobre su eliminación. “¿Qué es lo que vieron que me faltó? Quiero consultar... supongo que la pilotee con la letra...”, planteó frente a los tres jurados, en una escena que generó sorpresa en el estudio. “Estás en todo tu derecho a preguntar”, señaló la jurado, en medio de un tenso momento.

La participante insistió con su reclamo y remarcó que, desde su perspectiva, había realizado una buena presentación. “Yo siento que lo hice bien. Obviamente eso depende de ustedes y de lo que ven los coach, entonces quería consultar qué es lo que me vieron que me faltó”, expresó, en un pedido directo de una devolución concreta sobre su paso por el certamen.

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La pregunta tomó por sorpresa al jurado, aunque los tres coincidieron en valorar la actitud de Torres por buscar conocer los motivos detrás de la decisión. Fue Charlie García quien tomó la palabra para aclarar que la eliminación no había estado vinculada a un error puntual durante el desafío de los tríos, sino a una evaluación integral de su recorrido en el programa. “Para lo que estamos buscando, quizás el conjunto de cosas no es lo que terminamos de escoger hoy”, indicó el jurado mexicano.

La escena protagonizada por Mía Torres se convirtió en uno de los momentos más comentados del programa, en un formato donde este tipo de confrontaciones directas entre las participantes y el jurado no habían ocurrido antes. Con el cierre de esta ronda, Popstars redujo a la mitad su número de aspirantes y definió a las 30 concursantes que continuarán compitiendo en las próximas etapas del certamen.