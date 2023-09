Por un video que subieron a TikTok otros chicos de su colegio recibió insultos y comentarios ofensivos.

Hace unas semanas, Morena Cesareo llegó llorando a su casa. En la escuela, había participado en un desafío de preguntas y respuestas de TikTok y el video se había viralizado de la peor manera. Le llovieron mensajes de odio, críticas y burlas.

Con 14 años y un pasado de bullying tanto en la escuela primaria como en primer año del secundario, la joven no sabía qué hacer.

Fue Joana, su mamá, la que le recomendó que grabara un video compartiendo lo que más le gusta hacer que es cantar. Morena eligió el tema “Desafiando el destino” de María Becerra y cuando se despertó al día siguiente, hasta la cantante le había mandado un mensaje privado para alentarla a que siguiera subiendo su material.

“Con mi mamá llorábamos de la emoción. Después de tanto sufrimiento, de tantas malas, una buena. Desde la primaria venía recibiendo bullying. Yo era muy chiquita y mis compañeros no querían jugar conmigo y me dejaban de lado.

En la secundaria, en primer año, también la pasé muy mal. Mis compañeros me tiraban azúcar en la mochila, hablaban mal de mí y me tuve que cambiar de curso porque todos los días lloraba. No quería ir a la escuela”, recuerda Morena.

La adolescente explica que no quería angustiar a su mamá y entonces no le contaba por todo lo que pasando.

Fue en una reunión de padres que Joana se enteró de las cosas que tenía que soportar su hija. Por eso, cuando el video - que también habían grabado todos sus compañeros- se empezó a viralizar, la angustia de Morena fue aún más grande.

la miedosa sacó canción pic.twitter.com/HuHpKE51Ev — jojo (@lillacraa) August 29, 2023

La trágica muerte del padre de “la miedosa” y la herencia de la música

La canción que escribió Morena con Kiyan, “Fantasmas de la oscuridad”, habla de todas las cosas que tuvo que atravesar la adolescente.

“Cuando More habla de enfermedades, habla de una enfermedad que le detectaron de muy chiquita, por la que le diagnosticaron problemitas de corazón, de riñón. Algunas las superamos, otras no”, dice su mamá.

Además, revela un dato que hasta ahora no había querido contar: “Morena hace el mismo tratamiento que Messi para poder crecer.

Es algo doloroso porque al principio empecé poniéndole las inyecciones yo, y ahora ella se pone su medicación prácticamente sola, se inyecta sus hormonas para poder crecer.

Tiene falta de desarrollo de cromosomas, por eso la ven chiquitita”.

Con respecto a lo que le pasó al papá, Joana explica que es algo que todavía les duele mucho al recordarlo: “Tuvo un accidente en moto en el que murió trágicamente. More tenía seis años. Es algo tan reciente que tratamos prácticamente de no hablarlo.

Con todo esto de la música, mis amistades que lo conocen al papá no paran de decir que es More es igual a él. Le gustaba muchísimo el rap y el hip hop y hoy en día me pone feliz porque es algo que ellos tienen en común”.