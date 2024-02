Luego de que Nicki Nicole confirmara este martes la separación de Peso Pluma, tras la viralizarse un video del cantante con otra mujer, en las redes se filtraron las fotos de quien sería la tercera en discordia.

La cuenta de Instagram "Gossipeame" compartió varias capturas que comprobaría la identidad de la modelo.

Según las imágenes, se trataría de Sonia Sahar, una influencer con más de 20.000 seguidores. En las fotos que la joven publica en su perfil se pueden ver algunas pistas que coinciden con el vídeo de Peso Pluma que se viralizó.

Se acabó el amor



Una de las carteras que la mujer posee en varias de las publicaciones es parecida a la que se observa en la grabación viral. Se trata de un bolso marca Chanel blanco.





En el momento en que se conoció el perfil de la supuesta amante de Peso Pluma, un centenar de usuarios en Instagram decidieron dejarle comentarios a la influencer. "No le llega ni a los talones a Nicki", "No pueden cambiar a Nicki por ella", "Rompe hogares" y "Karma", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la última publicación de Sahar.

Minutos después de que se hiciera famosa, Sahar publicó una historia en su cuenta. En inglés, la influencer dijo: "No creas todo lo que escuchas en los medios. Siempre hay 2 lados en una historia" ("Don´t believe everything you hear in the media. There´s always 2 sides to a story").