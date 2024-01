María Becerra, reconocida cantante de 23 años, ha decidido poner fin a las controversias que rodean su apariencia física. En medio de críticas y especulaciones sobre posibles cirugías estéticas, la artista argentina abordó el tema de manera directa durante un vivo de Instagram, revelando abiertamente los retoques que ha realizado en su cuerpo.

Desde hace meses, María ha sido objeto de comentarios y cuestionamientos sobre su rostro, especialmente después de un post en Instagram en mayo pasado que generó una ola de críticas. Preguntas como "¿Quién te hizo la carita?" y comentarios sobre cambios en su apariencia inundaron sus redes sociales.

Con buen humor, en ese momento María había respondido a las críticas a través de la misma plataforma: "Gente, no me hice nada (nuevo) en la cara jajaja". Atribuyó el cambio en su aspecto a técnicas de maquillaje y compartió fotos de días anteriores para demostrarlo.

Puede interesarte

Sin embargo, la polémica persistió, y los rumores sobre cirugías estéticas crecieron. Para poner fin a la especulación, María Becerra se sinceró en un vivo de Instagram, respondiendo sin tapujos a las preguntas de los seguidores.

Cuando le preguntaron directamente "¿Quién te hizo la carita?", María respondió con determinación: "Un cirujano, ¿quién me la va a hacer?". A partir de esa respuesta, la cantante detalló los retoques estéticos que ha llevado a cabo y aquellos que no forman parte de su historial.

En un acto de total transparencia, María admitió: "Yo me hice las tetas, lo digo. Pero el resto son todas inyecciones de ácido hialurónico. En los labios y en algunas otras zonas, no te voy a mentir". Ante la pregunta de si se sometió a Botox, la artista afirmó: "Tampoco es que me puse Botox... No, me puse ácido hialurónico".

La confesión de María Becerra sobre sus decisiones estéticas ha generado reacciones diversas en las redes sociales, donde los seguidores han expresado su apoyo y admiración por la honestidad de la artista en medio de la presión mediática. Con esta declaración, la cantante espera cerrar el capítulo de especulaciones y enfocarse nuevamente en su carrera musical.