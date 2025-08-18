Concurso N°3296
Quini 6: estos son los números favorecidos del domingo
En el próximo sorteo tendrá un pozo millonario de $4.500.000.000.
Este domingo por la noche se desarrolló el concurso N°3296 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.
TRADICIONAL (Vacante)
02 06 07 30 40 43
LA SEGUNDA (Vacante)
25 26 28 33 34 35
REVANCHA (Vacante)
04 12 17 22 40 44
SIEMPRE SALE (52 ganadores)
05 10 11 17 24 34
PREMIO EXTRA (1.907)
00 02 06 07 12 17 22 25 26 28 30 33 34 35 40 43 44
Próximo sorteo
El próximo sorteo será el miércoles 20 de agosto, con un pozo acumulado de 4.500 millones de pesos, y se transmitirá a las 21.15, en directo por Crónica TV para todo el país, Santa Fe Canal para la Provincia de Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe y Canal 9 (Paraná).
