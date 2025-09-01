Concurso N°3300
Quini 6: un apostador la modalidad Revancha y se llevó más de 1.700 millones
De acuerdo a lo informado, en el próximo sorteo el pozo será de $4.100.000.000.
Este domingo por la noche se desarrolló el sorteo N°3300 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.
TRADICIONAL (Vacante)
21 22 26 28 30 36
LA SEGUNDA (Vacante)
00 12 18 30 35 42
REVANCHA (1 ganador)
08 09 14 18 31 34
SIEMPRE SALE (20 ganadores)
01 03 20 28 29 40
SORTEO EXTRA (1.061 ganadores)
00 08 09 12 14 18 21 22 26 28 30 31 34 35 36 42
Próximo sorteo
El próximo sorteo será el miércoles 3 de septiembre, con un pozo acumulado de 4.100 millones de pesos, y se transmitirá a las 21.15, en directo por Crónica TV para todo el país, Santa Fe Canal para la Provincia de Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe y Canal 9 (Paraná).
