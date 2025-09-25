La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, detuvo este miércoles a una mujer de 32 años, identificada como R. I. G., en el marco de una causa por infracción a la Ley 27.737 de Estupefacientes.

La investigación se inició a partir de tareas de análisis criminal llevadas adelante por el Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General y se enmarca en los objetivos priorizados por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) en su Plan de Persecución Penal.

Con una orden judicial librada por la jueza Claudia Graciela Bressan, personal de la División Microtráfico de la PDI-Región IV realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en calle 99 al 440 del barrio Carmen Luisa, en la ciudad de Reconquista.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron 12 envoltorios de cocaína con un peso de entre 0,6 y 0,7 gramos cada uno, además de un trozo compacto de la misma sustancia con un peso de 1.048 gramos. En total, la droga incautada alcanzó los 1.055,4 gramos.

Puede interesarte

También se confiscaron ocho teléfonos móviles, una computadora portátil, una cámara tipo domo con una tarjeta de memoria de 16 GB y 21.700 pesos en efectivo.

Por disposición del fiscal interviniente, Juan Sebastián Marichal, la mujer fue detenida y trasladada a sede policial, quedando a disposición de la justicia competente.