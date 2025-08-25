En apenas dos horas, delincuentes ingresaron a una vivienda de Roque Sáenz Peña al 5400, jurisdicción de la Comisaría 6ta de Santa Fe, y se alzaron con un botín millonario.

La víctima, un hombre de 42 años, contó a la policía que salió de su casa junto a su familia alrededor de las 16.30 del domingo y que, al regresar cerca de las 18.30, se encontró con un panorama desolador.

Cuantioso robo de dólares y joyas.

Todo revuelto y una ventana violentada

Al entrar, el dueño de casa descubrió que el interior de la vivienda estaba completamente revuelto y que una ventana que da al patio trasero tenía las persianas forzadas. Al revisar, constató la faltante de una suma en efectivo de 17 mil dólares, además de artefactos electrónicos, joyas de oro y otros bienes de valor.

El vecino, visiblemente afectado, se dirigió a la Seccional 6ta para realizar la denuncia. De inmediato se dio intervención al Departamento Criminalístico de la PDI, que acudió al domicilio con sus peritos.

Cámaras de seguridad

Tal como es de práctica, los especialistas realizaron un relevamiento fotográfico en todos los ambientes de la vivienda. También se trabajó con personal de Huellas y Rastros, aunque se desconocer el resultado de estas labores.

El propio damnificado aclaró que su esposa había realizado tareas de limpieza y orden previo, lo que pudo haber dificultado la recolección de huellas.



En paralelo, se procedió a fijar las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones, puntualmente en el frigorífico de Roque Sáenz Peña 5400 y en otro inmueble lindero, registros que podrían resultar clave para identificar a los autores.

La PDI acudió al domicilio con sus peritos. Crédito: El Litoral.

En la justicia

El caso quedó en manos del fiscal Nigro, con la colaboración del fiscal Piva, y por estas horas se busca establecer el modus operandi de los ladrones, que actuaron con precisión en el corto lapso de tiempo en que la familia se ausentó.

Hasta el momento, no hay detenidos y la investigación continúa bajo la figura de robo calificado.