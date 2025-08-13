El robo ocurrió en la madrugada del martes 13 de agosto de 2025 en el partido bonaerense de Merlo. Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que dos delincuentes se llevaron empujando una camioneta Toyota Hilux por la calle Iwanosky al 500, en la zona de Parque San Martín.

El propietario había estacionado su Hilux 4x4 el lunes por la noche, alrededor de las 21:40, y al salir de su casa a la mañana siguiente, cerca de las 9, descubrió que el vehículo ya no estaba. Alarmado, revisó las imágenes de cámaras vecinas y logró comprobar que había sido sustraída.

Delincuentes se robaron una camioneta que estaba estacionada sobre la calle Iwanosky al 500, Parque San Martín. Se la llevaron empujándola por la calle a las 2 de la mañana. pic.twitter.com/5jG6PzLZZo — Merlo Real (@Merlo_Real) August 13, 2025

En las imágenes se observa claramente cómo un ladrón empujaba la camioneta desde atrás mientras otro conducía desde adentro. El hecho resultó particularmente insólito debido a la mecánica poco común del robo: un vehículo difícil de arrancar por sí solo fue retirado literalmente empujándolo por la calle.

Lejos de ser un suceso aislado, este robo se enmarca dentro de un creciente problema nacional. Según un informe de la Superintendencia de Seguros de la Nación, en 2024 se registró un aumento del 13 % en los robos de vehículos en todo el país, alcanzándose un promedio alarmante: casi un hurto cada cinco minutos