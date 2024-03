Romina Uhrig y Lucila La Tora Villar tuvieron un fuerte cruce en pleno vivo de Gran Hermano La Noche de los Ex (Telefe) cuando debatieron sobre los desafortunados dichos de Juliana Furia Scaglione y Walter Alfa Santiago en su vuelta a la casa, y el distanciamiento entre la jugadora más polémica de la casa con Catalina Gorostidi.

El conflicto entre las exparticipantes del reality comenzó cuando Romina se puso a defender las actitudes de Furia y Alfa, mientras que Lucila hizo todo lo contrario.

En principio, la expareja de Nacho Castañares se refirió a los dichos de Juliana y Walter y apuntó: "Los comentarios de Alfa que obviamente son horribles y misóginos. Y ella decía que él es así, que es un chiste. Ella también tuvo un comentario muy desafortunado que decía algo recontra fuerte. ¿Tu amiga tiene que pasar eso para que empatices?".



Respecto al comentario que La Tora no quiso decir sobre Furia, en realidad hizo referencia al momento en el que Catalina se puso a llorar en la habitación por la pelea con Walter.

ROMINA : "Estamos atacando a Furia y levantando a Catalina cuando todo el tiempo buscó a Alfa, Furia es una mujer que juega sola y ve una forma de peligro.

Si a cata no le gusta que la ataquen NO atacas.



Si a cata no le gusta que la ataquen NO atacas.



Allí, Juliana habló en el patio de la casa junto a Darío, Joel Ojeda y Emmanuel Vich, y explicó el malestar de Gorostidi con un comentario desagradable que hizo estallar a la expartipante. "Pensé que la habían violado, entendés el nivel de llanto que tenía", dijo la actual jugadora en ese momento.

Siguiendo con la discusión entre la exdiputada y Lucila, Romina respondió muy enojada: "A mi me sorprende porque este Gran Hermano no se habla de amistad, no se habla de lealtad, no se habla de nada. Estamos atacando a Furia y levantando de cierta forma a Catalina cuando todo el tiempo buscó a Alfa. Furia es siempre una mujer que juega sola, que hizo su juego con Agos y lo va a hacer ahora con Cata porque ve una forma de peligro, puede ver que también la ve como una competencia. Está perfecto, chicos. Estamos hablando de un juego".

Allí, Lucila salió a defender su postura y explicó: "Una cosa es un juego y otra cosa es que él le diga a una piba de 30 años que al guerrero se la quiere voltear o petera. Estamos todos locos. Por eso la gente se pone del lado de Cata".

Sin pensarlo, Romina se puso del lado de su excompañero y señaló: "Si a vos no te gusta que te ataquen, no atacás. Si a ella no le gustaba que Alfa la busque, que la ataque, que le diga todas las cosas. Cuando Alfa se empezó a sentir mal, ella le dijo que se muera, y lo festejaba. Además siempre lo buscaba y le decía viejo de mierda. Entonces, si a vos no te gusta que te ataquen, no atacas".