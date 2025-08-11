Homero Pettinato es un humorista y streamer e hijo del conductor Roberto Pettinato. Hace unas semanas que el famoso tiene una fuerte exposición en redes sociales tras su separación de Sofía Gonet, quien le tira indirectas a su ex. Ahora reveló el hecho de inseguridad que vivió, pero su insólita reacción se volvió viral.

El conductor de Olga es conocido por su humor y sus comentarios picantes, es por eso que decidió exponer en redes sociales el hecho de inseguridad que vivió, pero tomó con sarcasmo los productos que le sustrajeron los ladrones.

Por medio de un video en su cuenta de TikTok, Homero mostró cómo le dejaron el auto los ladrones y qué se llevaron. “Gente, me rompieron la ventana para robarme”, comentó en la grabación el famoso mientras filmaba la ventanilla de su auto que estaba estacionado en la calle.

“Me sacaron una estufa bajo consumo que había acá. No se llevaron la campera que es espectacular, pero miren esto”, contó con humor Homero, y advirtió sobre lo que se venía.

“Acá tenés dos lentes de 250 lucas cada uno, la Nintendo Switch 2, el Blue de Chanel”, expresó sorprendido el famoso ante la actitud de los ladrones que no se llevaron los objetos de valor que tenían en el auto y solo robaron la estufa bajo consumo que estaba a la vista en el asiento trasero.