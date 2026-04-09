Murió a las pocas horas en el Heca. Testigos señalaron a tres personas, dos de las cuales tienen menos de 18 años. Hay tres detenidos, entre ellos una de las adolescentes sospechosas

Este miércoles por la noche asesinaron a un hombre cerca del estadio mundialista de Hockey, en la zona noroeste rosarina. La víctima fue ejecutada de un disparo pero no murió inmediatamente, agonizó hasta la madrugada en el hospital de emergencias Clemente Álvarez (Heca). Testigos señalaron a tres personas, dos de las cuales son menores de edad. Ya hay tres detenidos, entre ellos una de las adolescentes sospechosas.

Según fuentes oficiales, Gabriel Saucedo, de 33 años, fue baleado en la cabeza este miércoles alrededor de las 21.30 en Tero al 9800. Fue atendido en el Heca, pero los médicos no pudieron salvarle la vida y murió a las 3 de la mañana de este jueves.

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Testigos identificaron a tres agresores que a huyeron a pie y en una bicicleta: una muchacha de 17 años, otro adolescente y un joven de 18. La policía logró aprehender a la chica, que quedó a disposición de la fiscal de Menores Mariana Caratozzolo que ordenó que se le practique un dermotest.

Tras la detención de la muchacha, arrestaron también a otras dos mujeres que, según el reporte oficial, intentaron entorpecer el accionar policial. Tienen 31 y 49 años y también les secuestraron sus motos, ambas marca Motomel.

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Mientras tanto, la fiscal de Homicidios Dolosos Noelia Navone, asignada al caso, procuraba dar con el paradero de los otros dos sospechosos.

Según datos aportados por el Ministerio de Seguridad, Saucedo tenía prontuario: en julio de 2016 había sido aprehendido con un cuchillo y en julio de 2024 había sido denunciado por violencia de género.