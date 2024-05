Una mujer esperaba a un familiar en el acceso en la vereda, cuando resultó víctima de un feroz arrebato

Una cámara de seguridad del consorcio registró un robo que sucedió en una fracción de segundos, en calle Rioja al 3100, frente al pasaje Cordero y a metros de la avenida Francia: una mujer esperaba en la vereda a su familiar, cuando resultó atacada violentamente por un motochorro con casco puesto.

La víctima llegó a ver que el delincuente bajó de su motocicleta y se le abalanzó, acorralándola hacia el ingreso. Al forcejear con la mujer, el agresor la tiró fuertemente contra el piso y le arrebató el celular, para darse finalmente a la fuga.

Puede interesarte

Días anteriores los vecinos de esa cuadra sufrieron robos de bicicletas y celulares, y aseguran que es poca la presencia policial. Sebastián es comerciante del almacén junto al ingreso del edificio, y relató que fueron varias las ocasiones de robo similares.

"Estoy en el local desde hace un año y medio y han pasado cosas. Pasan muchos chorros motorizados por la noche, y nos da temor a los vecinos. Llamamos a la policía y a veces vienen, a veces no. Generalmente son arrebatos, pero siempre están armados”.

Puede interesarte

Ejemplificó con los últimos hechos que recordaba: “Frente al negocio vimos recientemente cómo quitaban celulares a una chica en la parada de colectivo y a otro vecino de la cuadra”.

Si bien destacó que es una zona de arrebatos constantes, él no ha sufrido robos en el local: “Estoy hace un año y medio, y decido a quién atender o no. El negocio le da mucha iluminación a la cuadra, pero no es suficiente. Se necesita más movimiento policial”.