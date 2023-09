La dirección de la institución escolar de Mendoza al 400 envió un comunicado a los padres y responsables de los alumnos, luego de que advirtieron la práctica, muy arraigada entre los adolescentes. “Tenemos que acompañar como adultos a nuestros adolescentes que se encuentran tan vulnerables”, indicaron

La configuración del wifi saturada de sitios de apuestas online. Esto le sucedió a un colegio de Rosario y de esta manera sus autoridades advirtieron que los alumnos y alumnas se conectaban para apostar durante su permanencia en la escuela. Decidieron hacerlo público y convocar a padres, madres y responsables para, entre todos, alejar a los chicos del juego.

Puede interesarte

El colegio Lasalle de Rosario, ubicado en Mendoza al 400, envió un mensaje a la comunidad educativa para dar cuenta de una conducta que se enraíza entre pibes y pibas, en su mayoría varones. Cada vez más chicos usan aplicaciones para jugar online, o bien, como se trata de una práctica prohibida para menores de 18 años, les dan su dinero a terceros que apuestan por ellos, una alternativa ciertamente ilegal.

“Hace un tiempo venimos observando, una práctica entre los chicos vinculada a las apuestas online. En un primer momento lo detectamos con la configuración de wifi que se saturaba con sitios vinculados a estas apuestas. En ese momento muchas páginas fueron bloqueadas pero evidentemente, circulan por canales menos controlables. En función de esto, fuimos escuchando en los recreos, en los tiempos del almuerzo y en espera de contra turnos, conversaciones de los chicos en torno a este tema”, reveló la directora Luara Gómez.

“En agosto alertamos a nuestras familias del nivel secundario sobre esta cuestión. De eso se trata, de acompañar como adultos a nuestros adolescentes que se encuentran tan vulnerables. Es un tema que viene irrumpiendo entre los adolescentes y debemos prestarle mucha atención”, agregó.

En el comunicado que enviaron a las familias, las autoridades hicieron hincapié en la necesidad de que los adultos “conversen con sus hijos/as, estén atentos a los gastos (sobre todo de billeteras virtuales), conversaciones, intereses, etc. Es un tema que viene irrumpiendo entre los adolescentes y debemos prestarle atención”, sostuvieron.

Puede interesarte

El rol de la escuela

Martín Lucero, al frente del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) sobre esta tendencia y distanció a la institución escolar. “La irrupción de las nuevas tecnologías y sus juegos salen del marco de la escuela, con competencias y torneos en los que se apuesta online, pero no solo en deporte que se ven en anuncios publicitarios sino en competencia de video juegos donde hay apuestas y competencias entre adolescentes. Este tipo de situaciones llegan a los colegios, sus repercusiones, pero en general son situaciones que se dan por fuera del ámbito escolar”, aseguró.

Y continuó: “Si hay adolescentes que apuestan online, lo que implica una serie de operaciones que implican fraguar sus edades, requiere de la atención de la familia. Obviamente que hay marcos, jugar a la bolita no requiere mayor gravedad. Si se entiende como un juego tiene un sentido, pero si se vuelve una adicción y se vuelve ludopatía es otro”.

Manuel Jerónimo Becerra, docente en secundaria, profesor de Historia por el ISP “Dr. Joaquín V. González” y Magíster en Historia por la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), escribió sobre la problemática en su cuenta de X (Twitter).

En el problema que sólo aparece mencionado en la escuela -Y QUE NO ES UN PROBLEMA DE LA ESCUELA- del crecimiento de ludopatía en adolescentes lo veo más allá de (distintas formas de) casinos on line: es parte de todo un universo q le pone $ en los bolsillos a menores sin control. — Manuel J. Becerra (@CheMendele) September 5, 2023

“En el problema que sólo aparece mencionado en la escuela -y que no es un problema de la escuela- del crecimiento de ludopatía en adolescentes lo veo más allá de (distintas formas de) casinos on line: es parte de todo un universo que le pone $ en los bolsillos a menores sin control”, escribió.

A cargo del blog www.fuelapluma.com , Becerra manifestó sobre las apuestas entre adolescentes: “Está inserto en un ecosistema que también son las plataformas de juegos donde upgrades armas uniformes chirimbolos, pero la $ es real, aunque virtualizada, entonces los menores tal vez no la entiendan "tan real".

Y a eso se suma la apariencia amigable y hasta lúdica de las billeteras virtuales, cada vez más accesibles a menor edad, algunas incluso ofreciendo préstamos.

Uno delos resultados de esto, creo, es una enorme disponibilidad de masa de $ para el capital financiero, a través de nuevas masas de población con casi nula conciencia, escala de la $ como son los pibes y las pibas. Habría que ver si esto está estudiado: si la entrada de esa población tiene impacto en todo ese capital circulante.

Y vuelvo a lo de que no es un problema de la escuela: seguramente saldrán ejércitos de gansos a pedir más "educación financiera" para evitar ludopatía en menores. Pues no, no hay forma de prevenir adicciones en la escuela sólo a partir de contenidos teóricos y hasta prácticos”, opinó.

El comunicado

"Hace un tiempo venimos observando, una práctica entre los chicos vinculada a las apuestas online. En un primer momento lo detectamos con la configuración de WIFI que se saturaba con sitios vinculados a estas apuestas. Muchas páginas fueron bloqueadas pero evidentemente, circulan por canales menos controlables. En el Taller sobre consumo problemático (Programa Vos Sabes) que hicimos en junio para 3º, 4º y 5º años, esto también salió a la luz.

Atentos a eso, vamos escuchando en los recreos, en los tiempos del almuerzo o en espera de contra turnos, conversaciones de los chicos en torno a este tema. En algunas situaciones también lo hemos detectado en clases, y hemos intervenido.

Muchas veces escuela y familia coincidimos en las miradas, otras las familias nos traen sus inquietudes y también nosotros les compartimos las nuestras. De eso se trata acompañar como adultos.

En este caso nos parece importante que conversen con sus hijos/as, estén atentos a los gastos (sobre todo de billeteras virtuales), conversaciones, intereses, etc. Es un tema que viene irrumpiendo entre los adolescentes y debemos prestarle atención.

Les compartimos algunas noticias para quienes quieran profundizar. Juego adolescente, Adicción al juego, Ludopatía en jóvenes.

Comenzamos esta segunda etapa del ciclo lectivo 2023 con mucho por hacer y concretar, tantos proyectos que se van haciendo realidad en los próximos meses. La escuela son las aulas y lo cotidiano, pero también lo extraordinario, los espacios que se abren a habitarla, las propuestas de otras formas de aprender, la vida que se comparte comunitariamente.

Que Dios nos siga guiando y acompañando en este modo comunitario de vivir. Estamos a disposición para lo que necesiten".