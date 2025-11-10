Un hombre fue detenido este sábado tras chocar con su auto contra otro que estaba estacionado, darse a la fuga en su vehículo y luego a pie y, finalmente –una vez que fue reducido–, arrojar un resultado positivo de alcoholemia. También le habría ofrecido dinero a un agente policial.

Fuentes del ministerio de Seguridad informaron que este sábado a las 10, se produjo un choque de autos. Los agentes entrevistaron a Luis Alberto C. quien les contó que estaba estacionado en 3 de febrero y Colón de manera repentina sintió un impacto del lado izquierdo trasero de su Fiat Cronos. Se bajó del coche y le pidió los documentos correspondientes al conductor del otro coche, un Sandero .

En ese momento, de acuerdo a lo que denunció, sintió que el conductor emitía olor a alcohol y se tambaleaba. En lugar de facilitar sus datos, se subió al coche y se fugó tomando 3 de febrero y Alem, continuando por Alem hacia el sur, luego por Cochabamba hacia el este, seguidamente por Buenos Aires hacia el norte, hasta llegar av Pellegrini, hacia el oeste, donde finalmente fue alcanzado en dicha avenida entre calle San Martín y Maipú.

En el momento en que los policías le piden los documentos del vehículo, el hombre aseguró no contar con los mismos, sale del auto y emprende una nueva fuga a pie. En Maipú al 1600 fue reducido, ocasión en la que, de acuerdo al parte oficial, intenta sobornar con cien mil pesos a un suboficial a cambio de su libertad.

Se solicitó, seguidamente, la presencia de personal municipal para la realización de test de alcoholemia y narcolemia. El primero brindó un resultado negativo, pero el segundo fue positivo con 1,96 gramos en sangre.