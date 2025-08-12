La gresca habría comenzado por un pantalón prestado. Un grupo de unos 15 alumnos habría abordado a otros a los golpes en la tarde del lunes y en pleno centro. Generó caos de tránsito y un extenso operativo policial

La tarde del lunes en pleno centro de Rosario cambió drásticamente su fisonomía en el horario vespertino de las escuelas de bulevar Oroño, cuando varios alumnos de un colegio abordó a un grupo de otro, en la esquina de Rioja. Un arma calibre 22 con varios cartuchos fue hallada en el cantero de un edificio de la cuadra, así como adoquines y piedras, y mochilas de los alumnos. Al menos dos de ellos resultaron heridos.

Vecinos que advirtieron el griterío dieron aviso a efectivos policiales que custodiaban los Tribunales Federales. Estos intervinieron y demoraron a dos de ellos, uno menor de edad, que sería el portador del arma descartada.

La Brigada Motorizada cortó el paso pedestre en un amplio operativo al atardecer para tomar pruebas del hecho, y por esto, un grupo de unos 20 efectivos no permitía que peatones circulen por el cantero central.

Según se pudo reconstruir con testigos y la policía, varios estudiantes fueron increpados por una horda de unos 15 adolescentes a raíz de una discusión originaria por un pantalón prestado. Al menos dos de los chicos atacados resultaron heridos con culatazos del arma en la cabeza.

El joven que tenía el arma la descartó en el cantero de un edificio y se escapó por Rioja y luego por Balcarce, pero fue detenido por efectivos policiales poco después y el arma, encontrada.

El padre y tío de dos de los jóvenes golpeados explicó el supuesto origen del conflicto: “Mi sobrino prestó un pantalón y el chico no se lo devolvió, al parecer. A mi hijo le rompieron la cabeza de dos culatazos”.

Ezequiel es hermano mayor de uno de los alumnos que resultaron golpeados, y se acercó a intervenir en la escena: “Todos ellos son menores. Se encontraron a pelear. Encontraron dos o tres balas, pero no salió ninguna, por suerte”. Luego indicó que la policía se llevó detenido a la comisaría 16ª a un amigo de Ezequiel, que es mayor de edad.

“Ellos van a la (escuela) Urquiza, y los vinieron a buscar de la Rivadavia. Mi primo está bien. A mi hermano le pegaron dos cañazos, le gatillaron y no salió la bala. Yo entonces le pegué una piña y empezaron a correr”, añadió.

"Dos cartuchos intactos" en el arma

El comisario Pablo Martínez, superior de Policía Motorizada, precisó que “un móvil policial que se encontraba en la zona custodiando los Tribunales Federales, fue avisado por un tercero de la gresca".

"Trató de separar las dos partes, y cuando le avisan que uno tiene un arma, lo buscó y el joven se dio a la fuga, pero llegó a aprehenderlo. El arma fue encontrada después en un cantero con dos cartuchos intactos”, completó el policía.