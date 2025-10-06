Una violenta pelea con cuchillos y palos sucedió este domingo a la madrugada en el club Mitre, ubicado a la altura de Presidente Roca y el río, cuando dos hombres atacaron a otro. La víctima, de 39 años, tuvo que ser trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) por múltiples heridas.

Según contó el sereno del club Mitre al ser entrevistado por la policía, dos hombre atacaron a otro con un cuchillo de cocina y un palo partido en dos. La víctima, un hombre de 39 años, se encontraba en el espacio ubicado en Emilio O. Schiffner 1405 cuando fue agredido por dos personas que, acto seguido, se retiraron del lugar tomando dirección sur.

La víctima, identificada como Sergio H. recibió atención del Sies y fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) a causa de las múltiples heridas de arma blanca.

(Foto: Gentilezas)

Los atacantes, identificados como Ricardo D. y Gerardo N., ambos de 42 años, fueron detenidos y trasladados a la comisaría 2ª. Uno de ellos recibió atención de una unidad sanitaria tras tener un corte en el codo izquierdo.

Según trascendió, la agresión ocurrió alrededor de las 2 de la mañana de este domingo. Si bien se desconocen las razones de la gresca, la policía capturó las armas utilizadas: un cuchillo de cocina con una hoja de 34 centímetros y un palo partidos en dos pedazos, ambos con punta.