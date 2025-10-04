Este sábado la ciudad de Santa Fe comenzó la jornada con cielo mayormente despejado y un notorio ascenso térmico. La mínima fue de 19° y la máxima alcanzará los 32°, en una jornada cálida y con ambiente húmedo.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, durante la mañana se prevé cielo algo nublado, mientras que en la tarde el panorama será parcialmente nublado. Hacia la noche aumentará la nubosidad y podrían desarrollarse tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación entre el 10% y el 40%.

Las condiciones se mantendrán algo inestables a inestables, con viento moderado a regular del sector norte durante toda la jornada, con velocidades entre 23 y 31 km/h. Se espera que el viento aporte aire cálido, generando una sensación térmica elevada en horas de la tarde.

Pronóstico extendido

El domingo la mínima será de 18° y la máxima de 25°. Se esperan lluvias de variada intensidad y tormentas aisladas, con tendencia a mejorar hacia la tarde o noche.

Luego, el lunes la mínima será de 9° y la máxima de 22°. Podrían registrarse lloviznas en las primeras horas, pero las condiciones mejorarán con el correr de la jornada.

Finalmente, el martes la mínima será de 8° y la máxima de 25°, con vientos leves del norte y ambiente estable.