Este sábado la ciudad de Santa Fe comenzará la jornada con condiciones estables y cielo entre parcial y mayormente nublado, sin probabilidad significativa de precipitaciones. Será un día con ambiente fresco por la mañana y templado durante la tarde, con condiciones variables pero sin fenómenos significativos de impacto.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima se ubicará en torno a los 9° y la máxima alcanzará los 18°. La probabilidad de precipitaciones será baja durante la mañana, entre 0 y 10%, y nula para el resto de la jornada.

El viento se mantendrá leve, con intensidades de 7 a 12 km/h durante la mañana, la tarde y la noche. La dirección predominante será variable, sin ráfagas significativas.

Se espera una tarde con algunos momentos de sol y una temperatura máxima de 18°.

Se espera una tarde con algunos momentos de sol y una temperatura máxima de 18°.

Durante la tarde, el cielo alternará momentos de nubosidad con algunas aperturas de sol, favoreciendo un leve ascenso de la temperatura y condiciones agradables.

Pronóstico extendido

El domingo se presentará con tiempo estable durante toda la jornada, sin probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 7° y una máxima de 15°.

Luego, el lunes se mantendrá el tiempo estable, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de precipitaciones. La temperatura mínima será de 7° y la máxima alcanzará los 17°.

Finalmente, el martes continuará el tiempo estable en la región, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias. Las temperaturas irán de una mínima de 9° a una máxima de 20°.