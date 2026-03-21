Cielos nublados y lluvias marcan la jornada en Santa Fe. Crédito: Manuel Fabatía.Cielos nublados y lluvias marcan la jornada en Santa Fe. Crédito: Manuel Fabatía.

Este sábado, la ciudad de Santa Fe amaneció con cielo nublado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En base al último pronóstico, se esperan lluvias durante toda la jornada, con probabilidades de precipitación entre 70 y 100%.

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El SMN informó que la temperatura mínima fue de 18° y la máxima alcanzará los 25°. Los vientos soplarán entre 13 y 22 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h provenientes del norte.

Aproximadamente a las 6 horas, la humedad se ubicó en 86% y la presión en 1006,8 hPa, con visibilidad de 10 km.

Pronóstico extendido

El domingo se esperan mejores condiciones, con cielo parcialmente nublado y pocas probabilidades de lluvia. La mínima será de 15° y la máxima de 24°, con vientos de 7 a 22 km/h.

Luego, el lunes se prevé cielo parcialmente nublado durante todo el día. La mínima será de 18° y la máxima de 23°, con vientos de 13 a 22 km/h.

Finalmente, el martes se mantendrán condiciones estables, sin precipitaciones. La mínima será de 12° y la máxima de 23°, con vientos leves de 7 a 12 km/h.