Este sábado, la ciudad de Santa Fe tendrá una jornada con temperaturas que oscilarán entre los 19° y los 28°. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la madrugada la probabilidad de precipitaciones será menor al 10%, mientras que por la mañana y la tarde será menor al 40%.

En cuanto al viento, se esperan velocidades de 7 a 12 km/h durante buena parte del día, con dirección predominante del este. Hacia la noche, las ráfagas podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Durante la madrugada se registrarán alrededor de 19°, mientras que por la tarde llegará el momento de mayor temperatura, con una máxima prevista de 28°. Hacia la noche del sábado, el termómetro descenderá hasta los 24°.

Las condiciones meteorológicas marcarán una jornada templada a cálida en Santa Fe, con baja probabilidad de precipitaciones y un incremento del viento hacia el cierre del día.

Pronóstico extendido

El domingo tendrá una mínima de 16° y una máxima de 26°. La probabilidad de precipitaciones será menor al 40% durante la madrugada, menor al 70% por la mañana y menor al 40% durante la tarde y la noche.

Para el lunes, se espera una mínima de 16° y una máxima de 25°. La probabilidad de precipitaciones será menor al 40% durante la jornada.

Finalmente, el martes presentará una mínima de 20° y una máxima de 23°. Durante la madrugada y la mañana habrá una probabilidad de precipitaciones menor al 40%.