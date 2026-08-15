Este sábado la ciudad de Santa Fe comenzará la jornada con probabilidad de precipitaciones de entre 10 y 40% durante la mañana y la tarde, disminuyendo a entre 0 y 10% hacia la noche. La jornada será templada, con una temperatura mínima de 12° y una máxima de 17°.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 12° y la máxima alcanzará los 17°.

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El viento soplará con velocidades de entre 7 y 12 km/h durante toda la jornada. No se prevén ráfagas.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará los valores más altos de la jornada, con una máxima de 17° y una probabilidad de precipitaciones de entre 10 y 40%.

Pronóstico extendido

El domingo se presentará con probabilidades de precipitaciones de entre 10 y 40% durante la mañana, entre 0 y 10% durante la tarde y entre 10 y 40% hacia la noche. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 17°.

Luego, el lunes continuará con probabilidades de precipitaciones de entre 10 y 40% durante toda la jornada. La temperatura mínima será de 11° y la máxima alcanzará los 16°.

Finalmente, el martes persistirán las probabilidades de precipitaciones de entre 10 y 40% durante toda la jornada. Las temperaturas irán desde una mínima de 11° hasta una máxima de 12°.