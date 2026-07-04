Este sábado la ciudad de Santa Fe comenzará la jornada con condiciones estables y cielo entre parcial y mayormente nublado, sin probabilidad de precipitaciones. Será un día frío, con condiciones variables pero sin fenómenos significativos de impacto.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima se ubicará en torno a los 0° y la máxima alcanzará los 12°. Sin probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada.

El viento se mantendrá entre leve y moderado, con intensidades de 7 a 12 km/h durante la mañana, aumentando por la tarde a valores de 13 a 22 km/h, y luego volviendo a descender hacia la noche nuevamente entre 7 y 12 km/h. La dirección predominante será variable, sin ráfagas significativas.

Durante la tarde, el cielo alternará momentos de nubosidad con algunas aperturas de sol, aunque el ambiente continuará frío debido a las bajas temperaturas.

Pronóstico extendido

El domingo se presentará con tiempo estable durante toda la jornada, sin probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 4° y una máxima de 14°.

Luego, el lunes se mantendrá el tiempo estable, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de precipitaciones. La temperatura mínima será de 5° y la máxima alcanzará los 13°.

Finalmente, el martes continuará el tiempo estable en la región, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias. Las temperaturas irán de una mínima de 3° a una máxima de 18°.