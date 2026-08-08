Sábado frío y ventoso en la ciudad de Santa Fe: cómo seguirá el fin de semana
La jornada comenzará fría y estable, sin probabilidad de lluvias, aunque el viento aumentará hacia el mediodía. La temperatura oscilará entre los 5° y los 15°, con ráfagas de hasta 50 km/h.
Este sábado la ciudad de Santa Fe comenzará la jornada con cielo mayormente despejado y condiciones estables durante todo el día. No se esperan precipitaciones durante ninguna de las franjas horarias. La jornada será fría, con una temperatura mínima de 5° y una máxima de 15°.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 5° y la máxima alcanzará los 15°.
El viento soplará con intensidad moderada, con velocidades de entre 13 y 22 km/h durante la mañana, aumentando a entre 23 y 31 km/h hacia el mediodía y la tarde. Durante la noche, disminuirá a entre 7 y 12 km/h. Se prevén ráfagas de entre 42 y 50 km/h durante el mediodía.
Durante la tarde, el cielo continuará estable y la temperatura alcanzará los valores más altos de la jornada, con una máxima de 15° y sin precipitaciones previstas.
Pronóstico extendido
El domingo se presentará con condiciones estables y sin probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 4° y una máxima de 15°.
Luego, el lunes continuará el tiempo estable, sin probabilidad de lluvias. La temperatura mínima será de 4° y la máxima alcanzará los 14°.
Finalmente, el martes persistirán las condiciones estables, sin probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada. Las temperaturas irán desde una mínima de 5° hasta una máxima de 12°.