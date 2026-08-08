Este sábado la ciudad de Santa Fe comenzará la jornada con cielo mayormente despejado y condiciones estables durante todo el día. No se esperan precipitaciones durante ninguna de las franjas horarias. La jornada será fría, con una temperatura mínima de 5° y una máxima de 15°.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 5° y la máxima alcanzará los 15°.

El viento soplará con intensidad moderada, con velocidades de entre 13 y 22 km/h durante la mañana, aumentando a entre 23 y 31 km/h hacia el mediodía y la tarde. Durante la noche, disminuirá a entre 7 y 12 km/h. Se prevén ráfagas de entre 42 y 50 km/h durante el mediodía.

Durante la tarde, el cielo continuará estable y la temperatura alcanzará los valores más altos de la jornada, con una máxima de 15° y sin precipitaciones previstas.

Pronóstico extendido

El domingo se presentará con condiciones estables y sin probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 4° y una máxima de 15°.

Luego, el lunes continuará el tiempo estable, sin probabilidad de lluvias. La temperatura mínima será de 4° y la máxima alcanzará los 14°.

Finalmente, el martes persistirán las condiciones estables, sin probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada. Las temperaturas irán desde una mínima de 5° hasta una máxima de 12°.