El tiempo mejorará con el correr de las horas tras un comienzo inestable y con lluvias.El tiempo mejorará con el correr de las horas tras un comienzo inestable y con lluvias.

Este sábado la ciudad de Santa Fe comenzará la jornada con cielo mayormente nublado e inestable durante las primeras horas del día. Se esperan probabilidades de precipitaciones de entre el 40 y el 70% durante la mañana, disminuyendo a entre el 10 y el 40% hacia el mediodía y sin chances de lluvias durante la tarde. La jornada será templada, con mejoras en las condiciones hacia el cierre del día.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 15° y la máxima alcanzará los 21°.

El viento soplará con intensidad moderada, con velocidades de entre 23 y 31 km/h durante la mañana, disminuyendo a entre 13 y 22 km/h hacia el mediodía y la tarde. No se prevén ráfagas de viento.

Durante la tarde, el cielo tenderá a presentar mejores condiciones y la temperatura alcanzará los valores más altos de la jornada, con un ambiente agradable y sin precipitaciones previstas.

Pronóstico extendido

El domingo se presentará con condiciones estables y sin probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 20°.

Luego, el lunes continuará el tiempo estable, sin probabilidad de lluvias. La temperatura mínima será de 13° y la máxima alcanzará los 21°.

Finalmente, el martes persistirán las condiciones estables, con una baja probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada. Las temperaturas irán desde una mínima de 14° hasta una máxima de 18°.