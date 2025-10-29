Quedó en prisión preventiva un hombre de 30 años, cuyas iniciales son FLB, al que se investiga por haber abierto cuentas bancarias a nombre de dos personas a las que les generó perjuicios económicos por un total de 69.756.000 pesos. Las víctimas son padre e hijo, viven en San Justo e integran el entorno familiar del imputado, quien también es oriundo de esa ciudad.

La medida cautelar fue solicitada por el fiscal Agustín Nigro e impuesta por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Sergio Carraro, en una audiencia que se realizó ayer en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

Según informó Nigro, “en el marco del mismo legajo penal se investiga como coautora de las defraudaciones a una hermana del hombre que transitará el proceso judicial en preventiva”. En tal sentido, adelantó que “ella será imputada mañana”.

Datos biométricos

El funcionario del MPA indicó que “a principios de este año, el imputado y su hermana se apropiaron ilegítimamente de los datos biométricos de dos hombres, quienes por entonces eran la pareja y el suegro de la mujer investigada”.

Nigro expuso que “entre febrero y marzo, los coautores simularon las identidades de las víctimas y engañaron a cuatro entidades bancarias en las que abrieron seis cuentas y contrataron productos financieros asociados”. Al respecto, especificó que “accedieron a tarjetas de crédito y préstamos que utilizaron para obtener rédito económico en detrimento de los titulares, quienes desconocían las solicitudes a su nombre”.

“Como resultado de las maniobras delictivas, el suegro de la mujer investigada y el hijo de él sufrieron perjuicios por 47.404.000 pesos y 22.352.000 pesos, respectivamente”, detalló el fiscal.