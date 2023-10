El mundo se conmovió, este sábado, al ver las estremecedoras imágenes del ataque perpetrado por Hamas a Israel. La operación dejó un tendal de muertos, heridos e incluso rehenes, pero también una honda preocupación en muchos santafesinos por la vida de sus seres queridos.

En diálogo con El Litoral, el representante local de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, Horacio Roitman, confirmó que hasta el momento no hay muertes ni secuestros vinculados a la comunidad judía local.

Todavía afligido y con la voz acongojada, comentó que el sábado, ni bien se conocieron los primeros ataques de Hamas a Israel, enseguida se activaron los llamados para conocer cuál era el estado de familiares y amigos.

No precisó números, pero dijo que los santafesinos que están en Israel son "muchos" y que hasta el momento "están todos bien". "Algunos están viviendo, otros de viaje, otros por estudios. Son distintas situaciones, pero por suerte todos están a salvo, no tenemos que lamentar muertes ni secuestros".

Además, confirmó que se encuentra en Israel un grupo de nueve alumnos de la escuela Bialik de la ciudad de Santa Fe. "Están en una zona segura, acompañados y a salvo. Regresarían en un avión el jueves si todo se desenvuelve con normalidad", aclaró.

Los adolescentes -junto a docentes y estudiantes de otras siete colegios de distintas provincias- habían emprendido la semana pasada un viaje de estudios en el que tenían previsto recorrer los lugares más emblemáticos y relacionarse con estudiantes israelíes, que al igual que ellos, asisten hoy en día a la escuela. Pero, en el medio, se desató el ataque de Hamas que los obligó a ponerse a resguardo. "Están bien y cuidados, en una zona no conflictiva. Esperamos que puedan regresar pronto", agregó Roitman sobre los jóvenes.

Sobre el estado del resto de los santafesinos que se encuentran en Israel en este dramático momento, comentó: "Todos están en contacto permanente con sus familias, amigos y conocidos. De todos modos, la situación no deja de ser terrible y están sufriendo, porque además de los secuestros y asesinatos, hay lanzamiento de miles de misiles que en su gran mayoría son interceptados por el sistema de seguridad que los destruye en el aire".

En cuanto a los ataques por vía aérea, explicó que las sirenas advierten que la ciudad está bajo ataque de misiles y que deben salir corriendo a los refugios para resguardarse. "El tamaño de Israel es cinco veces menor a la Argentina. La distancia en la que son lanzados los misiles es muy cercana, no debe superar los 80 kilómetros, es como si fuese la ciudad de Santa Fe a Barrancas como máximo", graficó Roitman.

Por otra parte, el titular de la DAIA Santa Fe señaló que se está pensando en realizar una manifestación con algunas instituciones locales como muestra de solidaridad para el pueblo israelí, similar a la que este lunes se desarrolló en la Embajada de Israel de Buenos Aires.

Sigue la actividad local, pero con más seguridad

"El gobierno nacional está colaborando, al igual que los gobiernos provinciales, como en el caso nuestro de la provincia de Santa Fe, en el refuerzo de la custodia de los edificios comunitarios. Agradecemos la buena voluntad por parte parte de la policía", expresó Roitman. A su vez, aclaró que, en la ciudad de Santa Fe, la vida comunitaria continúa. "La escuela, el templo, el club, todo funciona dentro de cierto marco de normalidad, aunque con los refuerzos de seguridad en las inmediaciones", sostuvo el titular de la DAIA Santa Fe.

"Es imposible imaginar tanta crueldad"

Antes de hablar de la parte histórica, política y religiosa, Roitman primero enfatizó en las terribles escenas de los ataques que se viralizaron por internet y medios de comunicación durante el fin de semana.

"La situación es indescriptible. Se pueden explicar muchas cosas desde lecturas políticas, pero lo que no se puede explicar es la crueldad que implica el asesinato y el secuestro de niños, jóvenes, mujeres, ancianos, por el solo hecho de ser israelí, judío o incluso por el solo hecho de estar ahí", manifestó.

Por su cabeza dijo que todavía se repite la escena de los más de doscientos jóvenes que fueron invadidos mientras disfrutaban de un festival musical por la paz en la zona sur de Israel.

"Entraron de noche a los pueblos linderos a la Franja de Gaza con el solo objetivo de asesinar y secuestrar. Es imposible imaginar tanta crueldad, no hay mente civilizada que pueda justificar lo que pasa", agregó.

Pedido al gobierno nacional

El titular de la DAIA Santa Fe opinó que, más allá de la declaración de repudio, el gobierno nacional tiene que manifestarse públicamente por los compatriotas que estando en Israel están sufriendo en carne propia el sometimiento de parte de Hamas. "Creo que una tarea fundamental del gobierno debiera ser reclamar la liberación de los argentinos secuestrados y también por los que están presos en sus casas debido a la misma situación", expresó Roitman.

"Buscan abortar el acuerdo con Arabia Saudita"

El presidente de la DAIA Santa Fe desplegó una explicación sobre el trasfondo del conflicto.

"El mundo islámico se divide, principalmente, entre sunitas y chiítas. Los mayoritarios son los sunitas, alrededor del 80%, cuyo líder es Arabia Saudita. Y los chiítas, que son cerca del otro 20%, conforma el sector islámico más extremista, cuyo líder es Irán. Hamas es una organización extremista religiosa de ideología sunita ligada a la hermandad musulmana a Egipto, por lo que ese país también tienen las fronteras cerradas y no solo el gobierno israelí. Domina la Franja de Gaza, de donde desplazó a la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna en la otra parte del territorio palestino, en Cisjordania. En este momento, el conflicto es únicamente con Hamas y no involucra ni a la Autoridad Palestina, ni tampoco ha participado Hezbolá, que es otra organización extremista religiosa, pero de ideología chiíta", señaló.

Respecto a los motivos, dijo que "lo que se presume, es que esto fue un golpe dado con intenciones de abortar los firmes avances que se vienen dando entre Arabia Saudita e Israel para llegar a una convivencia pacífica, lo que cambiaría el mapa geopolítico de la región y sería un golpe muy fuerte para estos grupos extremistas. El problema es que Hamas establece en su carta fundacional que su objetivo principal es la eliminación del Estado de Israel para con Jerusalén. O sea que no pretenden la paz, a diferencia de lo que ocurre con la Autoridad Palestina o con Cisjordania. Por eso es que Israel no puede perder una guerra, porque si es así, desaparece, y el destino de todos los habitantes de Israel correría serio peligro, como estos sucesos lo mostraron cabalmente".

Sobre cómo imagina que puede continuar la situación, dijo: "No soy muy optimista, lamentablemente. Siempre lo he sido y he trabajado para ello, pero no soy muy optimista, por lo menos durante los tiempos próximos. Esperemos que la escalada no se dé y que esta pesadilla termine pronto", concluyó.