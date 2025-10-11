Una violenta explosión en una rotisería sacudió la tranquilidad del barrio San José este viernes por la tarde. Ocurrió en un local de calle Risso, entre Dr. Zavalla y Gobernador Freyre, cuando un horno industrial explotó en plena jornada laboral.

El siniestro dejó como saldo tres personas heridas, quienes habrían sufrido lesiones de diversa consideración. En circunstancias que se investigan, el incidente se habría originado mientras manipulaban un horno.

En el lugar trabajaron la policía y servicios de emergencia.

Intervención de bomberos y traslado al hospital

Según informaron fuentes en el lugar, todo se desencadenó mientras los trabajadores manipulaban el horno en la cocina. La explosión fue seguida por una llamarada que los alcanzó de lleno, provocándoles serias lesiones.

Personal de Bomberos Zapadores de la ciudad y del Servicio de Emergencias 107 acudieron rápidamente al lugar. Tras contener la situación y asegurar la zona, los heridos fueron trasladados al Hospital Iturraspe, donde quedaron internados en observación.

Daños materiales y peritajes

Además del impacto humano, la rotisería sufrió importantes daños estructurales y pérdidas materiales. Parte del local quedó inutilizable por la fuerza de la explosión y el fuego posterior.

Por estas horas, el área de Explosivos de la Policía de Investigaciones (PDI) trabaja en el lugar para determinar el origen exacto del incidente. Las primeras hipótesis apuntan a una falla en el sistema de gas o en el funcionamiento del horno.

Milagro sin víctimas fatales

La explosión, de acuerdo con testigos, se escuchó en varias cuadras a la redonda. Muchos vecinos salieron a la calle alertados por el estruendo, temiendo lo peor. Sin embargo, y a pesar de la violencia del hecho, no hubo que lamentar víctimas fatales.

Mientras se manejan varias hipótesis, las autoridades investigan las causas del siniestro ocurrido en la tarde del viernes