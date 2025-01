En un operativo que involucró a personal policial de la brigada ecológica y de rescate animal, bomberos y una ONG dedicada al rescate animal, a calle monseñor Rodríguez y Venezuela, de la ciudad de Santa Fe, un perro de avanzada edad fue rescatado tras quedar atrapado en una alcantarilla de más de dos metros de profundidad.

El rescate

El incidente fue reportado al sistema de emergencias 911, lo que motivó la llegada de las autoridades al lugar. una unidad representante de la ONG "Equipo de Rescate", evaluaron inicialmente la situación.

Desde la alcantarilla, identificada como una "boca de tormenta", solo se escuchaban los ladridos del animal, que se encontraba completamente fuera de alcance debido a la profundidad.

Al no contar con los equipos necesarios, se solicitó la colaboración del cuerpo de Bomberos Zapadores junto a la policía de la brigada ecológica y de rescate animal de la URI. Gracias a técnicas no invasivas, lograron extraer al can sin causarle daño adicional.

Evaluación y traslado

El perro, descripto como de avanzada edad y con signos de ceguera en ambos ojos, fue entregado a la ONG, cuyo personal coordinó su traslado a la veterinaria Azul. Allí, la profesional lo examinó y determinó que debía permanecer internado bajo observación para evaluar su estado de salud.

El rescate evidenció la importancia de la cooperación entre diversas entidades en casos de emergencia. Vecinos del lugar destacaron el compromiso del personal involucrado, que permitió salvar la vida del animal.