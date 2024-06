La joven abordó el ómnibus aproximadamente a las 18.20, cuando salió de su escuela ubicada en barrio Barranquitas de la ciudad de Santa Fe.



No había asientos disponibles y por eso permaneció de pie a mitad del pasillo. Sus compañeros fueron bajando en sus respectivas paradas y al quedar sola fue blanco del delincuente, que estaba detrás suyo.

Desprevenida, la víctima sacó su celular y le envió un mensaje a su madre para avisarle que iba a llegar unos minutos tarde. Luego, guardó el teléfono en uno de sus bolsillos.

"Después de eso yo sentí algo raro y enseguida me di cuenta de que ya no tenía el peso del celu. Toqué y efectivamente me lo habían sacado. Me di vuelta y le dije al hombre que estaba atrás que me lo devuelva. Sólo me miró de manera intimidante, pero no dijo nada", relató la adolescente.