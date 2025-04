Se conocieron los audios inéditos en los que se escucha a Morena Rial organizar distintos robos. Las grabaciones fueron expuestas al aire de SQP (América), el ciclo que conduce Yanina Latorre.

“Escuchame, ¿están seguros de que tiene esa plata? Porque si están seguros, yo vuelvo, pero no vamos a ir para que no haya un peso porque me mato“, se la escucha decir en la primera grabación.

En el segundo audio, la mediática lanza: “Eu, Alan, escucha, yo voy con la Luna y con el bebé, pero escuchame una cosa... Pongan nafta diesel ustedes hoy, porque nosotras pusimos ayer. Yo puse 25 lucas ayer y gastamos casi todo si dimos más vueltas que una calesita. Aunque sea, no sé, pongan 15. Yo voy para allá ahora, pero vamos dividiendo la nafta porque no estamos consiguiendo un peso y perdemos nafta. El primer día pusiste vos y bueno, no la usamos tampoco, pero está en un tanque en el baúl”.

“Encima no estoy agarrando un peso y mañana me pasan plata a mí. Entonces tampoco estoy para estar perdiendo tiempo en la calle y gastando plata nomás”, cierra.

Cabe remarcar que horas antes, el periodista Martín Candalaft mostró al aire de El Diario de Mariana (América) contundentes chats que también dejaban al descubierto cómo organizaba los robos a las casas de Villa Adelina por los que terminó presa en febrero.

Puede interesarte

Qué dijo Morena Rial tras la filtración de sus audios y chats

Luego de que se filtraran sus chats y audios, Morena Rial se expresó en redes sociales donde emitió un contundente comunicado.

“Comunicó por medio de la presente, que no voy a brindar entrevistas ni comentario alguno respecto a los chats que fueron filtrados a la prensa. Ya me puse a disposición de la justicia y reconocí mis errores”, escribió.

Luego, pidió: “Espero que respeten mi decisión, está mi abogado Miguel Ángel Pierri trabajando en la causa, tratando de solucionar los errores que cometió Burlando. Por ese motivo fue que lo aparté, ahora viendo los chats en todos los medios de comunicación, entiendo que fue acertada mi decisión”.

“Lo único que lamento fue apartar a Alejandro Cipolla, ya que por sus propios méritos consiguió mi libertad, y no Burlando como quieren hacer creer”, sentenció.