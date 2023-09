A pesar de los intentos por mantener la información bajo siete llaves, los fanáticos decidieron hacer público un material que no debía ver la luz.

La cantante Emilia Mernes lanzó un adelanto de su nueva canción de forma exclusiva para ciertos seguidores.

La cuestión es que, pese a la intención de mantener la información controlada para evitar su viralización, los fanáticos de la cantante se encargaron de filtrarlo a las redes sociales.

Así fue que el mundo entero conoció finalmente como se llamará y cómo sonará la nueva canción de la cantante.

Quien se encargó de viralizar el tema fue @emupdate, la cuenta especializada en la artista. La publicación tan sólo dura 30 segundos y lo que se puede escuchar es el nuevo single de la novia de Duki.

Adelanto de GTA.mp3 el nuevo single de Emilia🔥 pic.twitter.com/JkK7G8nRVU — Emilia Mernes Updates (@emupdate) August 30, 2023

El tema se llamará GTA.mp3 y, de acuerdo al material compartido lo que se puede escuchar son algunas de las estrofas de su nuevo hit: "Con la cámara prendida, nos sentimos como pornstars, soy tu fan, por vos me hago un only fans, pa' que todos puedan ver, lo rico que me comes, nuestras poses en 4k, siento que me doblepe, como el asiento de atrás, nos ponemos triple X, no' enfocamo' GTA, cinco estrella' hacia el hotel, en la suite presidencial".

Si bien, no es la primera vez que se filtra un adelanto de un tema musical (algunos artistas lo utilizan como una estrategia de marketing) podemos decir que este delanto ya generó gran expectativa entre los fanáticos de Mernes que están ansiosos por escuchar el tema completo.