Lola Latorre estuvo como invitada en Rumis, programa que se emite por La Casa Stream (YouTube) y, por la celebración del 25 de mayo, comió pastelitos de membrillo por primera vez. La reacción de la influencer se hizo viral y en las redes la destrozaron.

En el clip que circuló por las redes se la puede ver a la hija de Yanina y Diego Latorre junto a los conductores del ciclo: Lizardo Ponce, Sol Pérez y la stalker de famosos Juariu. La analista de Gran Hermano El Debate (Telefe) le recomendó que no cortara el pastelito y que directamente lo coma.

Curiosa por el relleno de la comida típica argentina, Lola consultó: “¿Qué es lo que tiene en el centro?”. Desde la producción le respondieron: “De membrillo”.

Finalmente, Sol Pérez terminó cortando uno por la mitad y Latorre dijo: “Ay, siento que no me va a gustar”. La abogada la alentó: “Sí, te va a gustar”. Acto seguido, todos comenzaron a arengarla con un cantito que rezaba: “Loli, Loli...”.

Lola Latorre dio el primer mordisco mientras sonaba el Himno Nacional Argentino de fondo y, después de tanta expectativa, dio su opinión. “Me gustó”, aseguró la hija de la panelista y el exjugador de fútbol.

Las reacciones en las redes sociales

Los usuarios de las redes no la perdonaron y se preguntaron cómo podía ser posible que jamás hubiese probado los pastelitos en 22 años de vida. “Los chetos literalmente viven en un mundo aparte. El solo ver qué comen dulce de dátil, nada de azúcar y nada de harinas comunes te das cuenta de la cantidad de recetas que pudieron haber probado en su vida”, “La otra vez en joda le dieron tortas fritas a Caro Pardiaco, July Kartún un adelantado, creó el personaje hace 10 años”, “Hasta en la escuela más extranjera de este país te visten de vendedora de pastelitos en primaria”, “Hay que dejar de darle cámara a los chetos”, “Cuando te preguntes que es la tilinguería argentina, mirate esto” y “Yo soy una mina normal y hace poco probé un pastelito (que no me gustó) y tampoco probé churros (no me gusta lo frito dulce). Igual ella se hace la cheta jaja” fueron los comentarios de las internautas que, en su mayoría liquidaron a la hija de la “angelita”.