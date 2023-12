Godoy Cruz de Mendoza enfrentará a Colo Colo, el equipo más ganador de Chile y campeón de la edición 1991, en la segunda fase de clasificación de la Copa Libertadores de América.



El sorteo realizado hoy en la sede de la Conmebol en Paraguay determinó que el "Tomba" tendrá que superar a un duro e histórico rival como Colo Colo para llegar a la tercera y última etapa previa a la fase de grupos.

Godoy Cruz abrirá la serie en la última semana de febrero en Mendoza y una semana después jugará la revancha en Santiago de Chile. El rival del equipo dirigido por Daniel Oldrá está en la búsqueda de un nuevo entrenador tras la salida del argentino Gustavo Quinteros.



El ganador enfrentará a Sportivo Trinidense, de Paraguay, o El Nacional, de Ecuador. El equipo mendocino es el único representante argentino en la fase previa de clasificación luego de haber terminado en el quinto puesto de la tabla general 2023.

🤩 ¡Así quedó la Fase 1 de la CONMEBOL #Libertadores 2024, que comenzará el 6/2!#GloriaEterna pic.twitter.com/QJoKuQgura — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) December 19, 2023

Cruces de la Fase Previa 1

Academia Puerto Cabello (VEN) vs. Defensor Sporting (URU) | E1

Aurora (BOL) vs. Melgar (PER) | E2

Aucas (ECU) vs. Libertad (PAR) | E3

Puede interesarte





Cruces de la Fase Previa 2

Águilas Doradas (COL) vs. Red Bull Bragantino (BRA)

E3 vs. Atlético Nacional (COL)

Always Ready (BOL) vs. Sporting Cristal (PER)

Godoy Cruz (ARG) vs. Colo Colo (CHI)

Sportivo Trinidense (PAR) vs. El Nacional (ECU)

E1 vs. Nacional (URU)

Portuguesa (VEN) vs. Palestino (CHI)

E2 vs. Botafogo