Jésica Fosatti dejó de revistar en calidad de aprehendida y ahora pasará a ser custodiada por un equipo de profesionales de la psicología.

La joven de 24 años que el domingo diera muerte a su bebé recién nacido no será imputada por el atroz hecho de sangre, sino que su situación procesal quedará en suspenso hasta tanto se practiquen exámenes sobre su salud mental.

La fiscalía, por orden de la titular del MPA Cecilia Vranicich -de acuerdo a los manifestado por los abogados defensores de la acusada- abordará la investigación desde una perspectiva de género y se abocará a dilucidar si existió un trasfondo que pudo influir en la decisión de Fosatti de terminar con la vida de su hijo con estocadas mortales.

Tal como adelantaron los letrados el lunes cuando se conoció la noticia, se sospecha que podría haber sido objeto de una instigación a cometer el filicidio.

Por el momento, no se realizará la audiencia imputativa para atribuirle el delito de homicidio agravado por el vínculo, que conlleva pena de prisión perpetua, ni tampoco de medida cautelar. La mujer quedará contenida por un gabinete psicopedagógico y al aguardo de informes respecto a su estado mental.

"Hay ver qué papel jugó el padre de la criatura, que no aparece, que podría ser un extorsionador, un instigador", señalaron los abogados de la madre, Sixto González y Agustín Bergel, por ende el fiscal "no va a tomar medidas en base al artículo 106 del CP, que contempla cuando una persona no puede interpretar el hecho o el proceso que se está llevando a cabo contra ella".

Los profesionales indicaron que el estado restrictivo de la libertad no pasó de la aprehensión a la detención por disposición del MPA. “Por supuesto, está custodiada, va a estar custodiada por personal policial y lo que pidió expresamente el fiscal (Alejandro Rodríguez) es que no se moviera ni intentara fugarse, pues ahí la detiene”. El próximo paso es que Fosatti, cuya autoría del hecho está probada, quede internada en el Hospital Central de Reconquista, adonde era trasladada en la mañana de este martes.

"Hay todavía mucho que investigar, hay que abrir los teléfonos, hay que ver si esta chica no fue instigada más que nada, porque el hecho lo cometió ella, no cabe duda. Hay muchas situaciones a tener en cuenta, por ahí se habla muy rápido, la gente comenta todo muy rápido, un poco más hay que fusilarla, pero hay que estar en la cabeza de ella", explicaron sus apoderados legales.

Riesgo de muerte

El Dr. Darío Zunini fue el médico de guardia que recibió a la paciente en un estado con riesgo de muerte: “A las 20 me llama la enfermera por una urgencia de una chica que habia entrado con una ginecorragia, concurro a la guardia y me encuentro con una persona de 24 años con pésimo estado general, una hipotensión severa por la pérdida de sangre, con baja presión y que neurológicamente no respondía a los estímulos”, describió.

El galeno agregó que “hicimos las maniobras de reanimación y para frenar la hemorragia, responde satisfactoriamente, a la hora ya podía hablar y contó los hechos, era una hemorragia por un aborto de un embarazo de 16 semanas, pero no nos cerraba el cuadro clínico porque un embarazo de no podía generar una hemorragia tan profusa”.

Ante esa duda, el facultativo decidió comunicarse con los familiares y pedirles que le acercaran el embrión para estar seguro de que no quedaban restos en el útero de mujer luego del aborto sucedido en el domicilio donde vive. “A la hora la familia me traen el embrión, pero era un feto que pesada 2,800 kilos, lo examino y me encuentro con la terrible novedad de la lesiones punzocortantes, laceraciones en el abdomen, el tórax, el cuello”.

“Dimos aviso a la policía, la paciente evolucionó bien, se encuentra fuera de peligro. Había comenzado a las 6 de mañana con el trabajo de parto y eran las 20, habían pasado 14 horas hasta que llegó a la consulta. Los familiares refirieron que no estaba al tanto del embarazo, que ella hacía un vida totalmente independiente, vive sol.”, recordó.

El Dr. Zunini, que estuvo acompañado por el ginecólogo Dr. Jorge Farah y el equipo de la Clínica San Roque dijo que “el caso fue muy traumático para mis compañeras, que debo destacar que trabajaron con mucho profesionalismo”.