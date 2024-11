Shakira sorprendió a sus seguidores al anunciar en redes sociales que regalará su exclusivo auto de lujo, un Lamborghini púrpura neón con interiores de cuero blanco y detalles verde manzana. Este vehículo, diseñado por la misma cantante, fue adquirido como un símbolo de renovación personal tras su mediática separación de Gerard Piqué y su mudanza a Miami.

“¡Lo prometido es deuda! Voy a regalar mi auto a alguien que de verdad lo quiera y disfrute de nuevos momentos inolvidables con las personas que más ame”, declaró la artista en sus plataformas digitales, emocionando a sus fans.

Para participar en el sorteo, los interesados deben llenar un formulario y grabarse bailando el challenge de su más reciente éxito, "Soltera", subiendo el video con el hashtag #ElCarroDeShakira. El concurso está abierto exclusivamente para residentes de EE. UU. mayores de 18 años y finaliza el 29 de noviembre de 2024. El ganador o ganadora será anunciado el 6 de diciembre en vivo durante el programa Despierta América.

En un video publicado en su cuenta de TikTok, Shakira compartió la historia detrás del automóvil. “Lo compré cuando me mudé a Miami, como un símbolo de un nuevo comienzo. Quería limpiar mis lágrimas y mirar la vida desde un costado optimista, así que me dije: ‘Estoy en Miami, me compraré un auto púrpura con un motor ruidoso’”. Sin embargo, admitió que el auto no logró mejorar su estado de ánimo como esperaba: “Descubrí que este carro no iba a cambiar nada. Estoy lista para dejarlo ir”.

Ahora, Shakira ve en este gesto una forma de transmitir alegría y enseñanzas. “Voy a regalárselo a alguien que vaya a divertirse tanto como yo lo hice. (...) Y tal vez aprendan sus propias lecciones”, concluyó.