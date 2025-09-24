Video
"Siempre hay gente buena": Pampita recuperó sus teléfonos tras el robo
La modelo regresó a su casa y contó cómo sigue la situación tras el robo.
Carolina "Pampita" Ardohaín logró recuperar los teléfonos que tenía en su caja de seguridad, luego del robo que sufrió en su domicilio de Barrio Parque.
"Estoy muy agradecida, agradezco de todo corazón a la persona que se acercó. Es lo único importante para mí de todo esto, están los teléfonos", aseguró la modelo, tras haber llorado de emoción en una comunicación telefónica con un programa de streaming.
Apurada porque tenía que ir rápidamente a hacer otro trámite, Pampita aseguró: "Siempre hay gente buena, siempre hay alguien con buen corazón".
Como hay secreto de sumario, la modelo no quiso dar demasiada información sobre el robo, aunque su abogado, Fernando Burlando, había mencionado que pudieron ver todos los movimientos de los delincuentes por las cámaras de seguridad.
"No puedo dar datos, es todo muy impactante y va a llevar sus horas hacer el proceso. Mis hijos todavía no están informados, solo el mayor lo sabe, se lo diremos con mucho cuidado para cuidar su cabeza. La caja fuerte existía solamente para los teléfonos", afirmó la conductora de "Los 8 Escalones", en diálogo con la prensa.