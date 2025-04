El cruce entre Yanina Latorre y Roberto Castillo en Instagram se volvió el centro de atención en redes sociales y medios de espectáculos, alimentando aún más la polémica que rodea al abogado, actual pareja de Cinthia Fernández.

Todo comenzó con la difusión de unos videos comprometedores en los que Castillo habría tenido actitudes violentas hacia su expareja, Daniela Vera Fontana. Frente a esto, Castillo optó por solicitar una medida cautelar para que los medios no puedan hablar del tema, lo cual desató la furia de Latorre.

Fiel a su estilo frontal, Yanina lo tildó de “cagón” en sus historias, criticando duramente no solo la cautelar, sino también su comportamiento. Roberto Castillo no tardó en responder, intentando justificar su accionar y asegurando que busca proteger la integridad de sus hijas. Incluso la invitó a entrevistarlo, a lo que Latorre accedió, pero no sin lanzar más críticas, asegurando que tiene pruebas como audios filtrados por él mismo, y afirmando que “de la violencia no se vuelve”.

Puede interesarte

Este enfrentamiento en redes refleja un conflicto más profundo que mezcla cuestiones legales, mediáticas y personales, con el trasfondo sensible de una denuncia de violencia de género. La figura pública de Castillo, en pareja con otra mediática como Cinthia Fernández, y la fuerte presencia mediática de Latorre, hicieron que este cruce escale rápidamente en visibilidad.