Expedición Robinson. Prueba tras prueba, el grupo logró la inmunidad, generando que los participantes del equipo norte deban eliminarse entre sí. Desde acusaciones cruzadas hasta fuertes cruces, el malestar se apoderó del campamento rojo. Sin embargo, previo al concejo tribal, un extraño motivo generó que un jugador sea apuntado por sus compañeros y deba abandonar el reality.

Tras una nueva derrota a manos del equipo amarillo, la tribu roja debió conformar nuevamente un concejo para eliminar a un jugador. Pero lejos de elegir en base a los desempeños de las últimas pruebas, los participantes tomaron su decisión por un insólito robo en su campamento.

Todo comenzó cuando Fiorella quiso buscar su lata de atún para compartirla con los demás. Al ver que no estaba, la joven apuntó contra Gabriel, el paratleta de 25 años: “Yo me lo estaba guardando para cuando tengan mucho hambre se los iba a dar. No da que haya desaparecido el atún. Yo la había dejado guardada. Sospecho de Toro. Tiene una gula (hambre) bárbara. Le gana la gula. Ayer se abrió una lata de frijoles solo. Lo vieron los chicos. Es un nene”.

Dominada por su enojo, Fiorella encaró al joven y le preguntó frente a frente: “¿Vos me comiste mi lata ayer? Sospecho de vos Toro”. Con tranquilidad, Gabriel negó las acusaciones: “No, yo comí con él y Martín. Una sola”. Luego, sentado junto a los demás, el paratleta agregó: “Yo tengo conciencia de que no me comí el atún de ella”.

A solas ante la cámara, Juan Pablo comentó la situación y explicó: “Nos dimos cuenta que faltó un atún. Llegamos cansados, pensamos que podíamos dividirla. Muchos dicen que fue el Toro, yo no lo vi, pero estoy seguro que fue él. Porque lo único en lo que piensa es en comer, solo le preocupa su persona, no los demás”.

Sin embargo, esta no fue la única discusión que protagonizó Gabriel. A lo largo de la jornada, agobiados por el calor en la isla, los jugadores se turnaban para descansar en la hamaca. Mientras una de las participantes descansaba, los demás se ponían de acuerdo quién sería el siguiente. Pero lejos de respetar ese orden, Gabriel se apropió del lugar provocando el enojo del resto de la tribu.

Con este panorama, la tribu norte se dispuso a elegir al próximo eliminado del grupo. Previo a la votación, el tema volvió a aflorar. “¿Qué pasa con la comida?¿Es verdad que hubo robos?”, preguntó Marley. Así las cosas, Fiorella tomó la palabra y culpó frente a todos a Toro. “Sospecho de Toro porque vive con un hambre tremenda. Tiene gula todo el día. Dije, este vino y la masacró”, dijo la personal trainer de 32 años. Luego de que el conductor contara las nominaciones, Gabriel se convirtió en el cuarto eliminado del reality por seis votos. En segundo lugar quedó Martín, quien sumó cuatro.

Al conocer la decisión de sus compañeros, el joven expresó frente a cámara: “En la convivencia no ayudaba mucho porque tenía mucho dolor y se lo dije a mis compañeros. No llegué a lo que yo quería, pero hasta acá llegué. Me duele mucho el hombro. Me hicieron quererlos mucho y que le den para adelante, tienen la mente positiva. Los voy a extrañar mucho, cuídense”.