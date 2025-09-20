Este sábado la ciudad de Santa Fe comenzó con cielo parcialmente nublado a nublado y condiciones inestables. A lo largo de la jornada se esperan mejoramientos temporales, aunque no se descartan lluvias débiles y dispersas, e incluso chaparrones de mayor intensidad en algunos sectores.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la temperatura mínima fue de 18° y la máxima alcanzará los 28°, con un leve ascenso de las mínimas y descenso en las máximas.

Los vientos soplarán moderados del noreste, rotando al norte/noreste por momentos e incrementando su intensidad en distintos pasajes del día.

Durante la mañana los vientos se mantendrán del noreste entre 13 y 22 km/h. Hacia la tarde rotarán al noroeste con similar intensidad y, por la noche, cambiarán al suroeste alcanzando valores de 23 a 31 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 59 km/h.

Pronóstico extendido

El domingo se presentará con cielo nublado, se esperan lluvias débiles y dispersas en la madrugada y la mañana. La mínima será de 14° y la máxima de 22°.

Luego, el lunes continuará con cielo despejado o apenas algo nuboso, en un marco de estabilidad. La mínima será de 10° y la máxima de 21°.

Finalmente, el martes se anticipa con cielo algo nublado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde/noche. No hay probabilidad de precipitaciones. La mínima será de 9° y la máxima de 25°.