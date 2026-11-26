Al menos 31 personas murieron y otras 15 resultaron heridas este miércoles cuando un camión cisterna con productos petrolíferos volcó y se incendió en una autopista muy transitada de Egipto, informó el Ministerio de Salud.

El siniestro ocurrió sobre un túnel en el distrito de Al-Warraq, en la gobernación de Guiza, una zona densamente poblada que forma parte del área metropolitana de El Cairo. La autopista conecta las principales rutas de las gobernaciones de El Cairo, Guiza y Qaliubiya.

El Ministerio de Salud precisó que unas 40 ambulancias fueron enviadas al lugar para asistir a las víctimas. Cuatro de los heridos se encuentran en estado crítico y fueron trasladados a hospitales para que reciban atención médica.

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Las fotografías posteriores al siniestro exhibieron varios vehículos completamente calcinados y los restos del camión cisterna, mientras los bomberos trabajaban para extinguir los últimos focos del incendio. También se pudo ver a una multitud reunida en la zona y a una excavadora que retiraba los restos de un automóvil destruido por el fuego.

TRAGÉDIA NO EGITO: Explosão de caminhão-tanque deixa ao menos 30 mortos no Cairo Um grave acidente nesta quarta-feira (25) na região metropolitana do Cairo, no Egito. Um caminhão carregado de combustível perdeu o controle, tombou e explodiu em uma das vias mais movimentadas do país. ▪️ Vítimas: Ao menos 30 pessoas morreram e outras 25 ficaram feridas. ▪️ Local: Grande Anel Viário do Cairo, sobre o Túnel 10, no distrito de Al-Warraq (Gizé), em pleno horário de pico. ▪️ Destruição: O fogo se espalhou rapidamente e atingiu 27 veículos, entre carros e motos. ▪️ Autoridades apuram se houve falha mecânica na direção ou se o motorista tentou desviar de um cabo de energia na pista. — Diego mello (@hdiegorj) November 25, 2026

Los accidentes de tránsito son frecuentes en Egipto y entre sus principales causas figuran el exceso de velocidad, la falta de controles efectivos para hacer cumplir las normas de circulación y el mal estado de los caminos. Según la agencia estatal de estadísticas, casi 6.000 personas murieron en accidentes viales en el país durante el último año, frente a más de 5.200 fallecidos registrados el año anterior.

En agosto pasado, al menos 18 personas, muchas de ellas adolescentes, murieron en el norte de Egipto cuando chocaron dos camionetas que transportaban trabajadores rurales temporarios.

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El país también registró varios incendios mortales en los últimos años. Entre los factores que dificultan las tareas de emergencia figuran la precariedad de algunas zonas residenciales, la falta de infraestructura adecuada y las calles estrechas, que complican el acceso de los vehículos de bomberos.

En los últimos años, Egipto amplió su red vial con la construcción de nuevas autopistas y puentes, como parte de un programa de infraestructura destinado a reducir la congestión y responder al crecimiento de la población y la expansión de las ciudades.

Si bien estas obras mejoraron la circulación en algunas zonas, las preocupaciones por la seguridad vial persisten.