Daniela Celis contó que el ex Gran Hermano pudo ver y hablar con sus gemelas y conmovió a todos.

El 5 de octubre, a 23 días del grave accidente en moto que casi le cuesta la vida, Thiago Medina, ex Gran Hermano 2022, volvió a hablar y, por primera vez, pudo ver a sus hijas, Laia y Aimé, en una emotiva videollamada.

Con una enorme sonrisa Daniela Celis contó cómo fue el esperado llamado en un conmovedor video que subió a Instagram.

“La felicidad es total. Yo sé que ustedes son parte de este milagro, ustedes y todos los profesionales que Dios puso sus manos para que se topen con Thiago. Estoy muy contenta”, dijo la expareja de Thiago.

Daniela Celis habló de la decisión de los médicos de Thiago Medina tras tres semanas en terapia intensiva.

Acto seguido, describió el emotivo momento entre Medina y sus hijas de dos años: “Para todos los que me están preguntando, él ya vio a sus nenas a través de una videollamada… Las nenas estaban muy, muy felices”.

“Agarraban el teléfono y le dicen ‘papá, papá, papá’, y él también estaba feliz. Estoy muy contenta por compartirlo a todos ustedes”, agregó Daniela Celis, aliviada ante la mejoría de Thiago, aún internado en el hospital de Moreno, donde le salvaron la vida.