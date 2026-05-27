Lola, recién expulsada de Gran Hermano Generación Dorada, enfrentó a Eliana Guercio en un cruce picante que encendió el debate en el estudio.

Tras ser expulsada de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Lola estuvo en el estudio junto a Santiago del Moro y el panel de analistas. Allí, la participante protagonizó un fuerte cruce con Eliana Guercio, que no pasó desapercibido.

Ante las acusaciones de la joven, el conductor le preguntó: "¿Quién te quería afuera?". Lola respondió sin dudar: "Y no sé, porque Brian, Yipio y Andréa también hablaron mucho de afuera". Del Moro retrucó: "Pero a ellos se les advirtió y fueron a placa, de hecho". La exjugadora insistió: "Y hoy Brian volvió a hablar de la afuera".

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Las diferencias se intensificaron cuando el propio Del Moro le marcó la diferencia: "No tanto como vos. Yo nunca vi una cosa como vos y no quiero que te enojes con esto. Porque vos hablaste y vos marcaste jugadas". Lola intentó explicar su postura: "La realidad es que te limita mucho porque tampoco podés hablar de juego. Yo a Manu le estaba dando un consejo en cuanto al juego de una persona que entró nueva".

“No sos tan importante como para que yo te odie” 💬 Eliana fulminó a Lola 😬



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Fue entonces cuando Guercio intervino con dureza: "Fue obscena la cantidad de información". Lola se defendió: "La realidad es que yo no lo vi así, sinceramente. Lo de Zunino estuvimos un día antes hablando de ellos, contándome que a Zunino le estaba yendo mal. Que con lo de los ships aburría, que le había ido mal en las placas. Entonces lo dije, fue una lectura del juego".

Eliana no bajó el tono y disparó: "Igual ahora no te ibas a quedar mucho, eras una planta". Lola recogió el guante: "Eso quería decir. Definitivamente ustedes tienen algo en contra nuestro. Porque, claro, Charlotte hace eso con Cola y los aman, son sus favoritos. Mi grupo llega a hacer eso, nos odian y nos matan".

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La tensión siguió creciendo. Lola agregó: "Igual yo estoy contenta de estar acá afuera porque para qué iba a estar ahí adentro, si viven criticando todo lo que hace el equipo". Y más adelante reforzó: "La gente dio todo para que vuelva a entrar porque por algo entré en el repechaje, la gente me eligió a mí".

Eliana volvió a contestar con ironía: "A vos, entre otros". Y luego lanzó una frase lapidaria: "Igual te quiero decir, Lola, no sos tan importante como para que yo te odie, mañana me olvido yo quién sos".

La respuesta de Lola cerró el cruce con un golpe final: "Entonces, dejá de hablar de mí, mi vida".